Rychlovarná konvice nemůže stát na každém místě kuchyňské linky. Nevhodná poloha může časem poškodit okolní vybavení

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Rychlovarná konvice nemůže stát na každém místě kuchyňské linky. Nevhodná poloha může časem poškodit okolní vybaveníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rychlovarná konvice je jedním z nejpraktičtějších spotřebičů ve vaší kuchyni, neboť šetří váš čas. Zjistěte, zda ji však máte nainstalovanou na bezpečném místě.
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Zdroj: Fotografie: Santeri Viinamäki / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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