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Vyjeli téměř desettisíckrát. Záchranáři z Vysočiny během léta přepsali rekordy

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Záchranáři na Vysočině mají za sebou velmi rušné dva měsíce. Jak informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby na Vysočině (ZZS) Petr Janáček, za uplynulý červenec a srpen dokonce padl rekord. Ten dosavadní z roku 2024 překonaly o 553 výjezdů.
Vyjeli téměř desettisíckrát. Záchranáři z Vysočiny během léta přepsali rekordy

Vyjeli téměř desettisíckrát. Záchranáři z Vysočiny během léta přepsali rekordy

Zdroj: Marie Buláková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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