Vyjeli téměř desettisíckrát. Záchranáři z Vysočiny během léta přepsali rekordyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyjeli téměř desettisíckrát. Záchranáři z Vysočiny během léta přepsali rekordy
Rekonstrukce dominanty Jihlavy – Brány matky Boží – se dostala do další důležité fáze. Odborníci se nyní...
Plavecký závodní tým Elitavers Jihlava má za sebou mimořádně povedený víkend. Nově sestavená skupina pod...
Záchranné složky právě zasahují u požáru nákladního vozidla, a to na dálnici D1 na 163,5 kilometru ve směru...
Lehkým zraněním skončila úterní dopravní nehoda, která se stala kolem 13. hodiny v Jihlavě v Pražské ulici....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice
- VIDEO: Jihlavská brána už brzy dostane finální nátěr. Odstín ovlivní sluneční svit
- Elitavers slaví skvělý vstup do nové éry. Z Račic veze nejen titul mistrů ČR
- Aktuálně z D1: Nákladní vozidlo skončilo v plamenech. Směr na Prahu stojí