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Válka s Íránem vyčerpává americké zásoby zbraní: Cítí Putin slabost NATO?

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Válka s Íránem má za důsledek vyčerpané zásoby Patriotů. To ale není jen logistický problém Pentagonu. Je to geopolitický signál, který sledují nejen v Teheránu, ale také v Moskvě a Pekingu.
Válka s Íránem vyčerpává americké zásoby zbraní: Cítí Putin slabost NATO?

Válka s Íránem vyčerpává americké zásoby zbraní: Cítí Putin slabost NATO?

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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