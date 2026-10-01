Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy

Skleník je nutné na zimu náležitě připravit. Podívejte se, jak připravit skleník na zimu krok za krokem, abyste si na jaře ušetřili spoustu práce i peněz.
Péči o skleník na podzim nepodceňujte
Podzim je tradičně spojený s úklidem zahrady, ale to není vše. Je třeba také uklidit a vydezinfikovat skleník. Správným zazimováním zabráníte šíření škůdců a chorob, připravíte jej na další sezónu a zjednodušíte si jarní přípravu na výsev nových rostlin.
Cílem zazimování skleníku je zbavit prostor všech choroboplodných zárodků, plísní a škůdců, kteří by v další sezóně mohly napáchat řadu škod. Zároveň je vhodné už nyní připravit půdu, která bude pro nové plodiny v příštím roce zdrojem organických živin. Podzimní úklid je také spojen s opravami, čištěním konstrukce a mytím skel/polykarbonátu.
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Čištění půdy od zbytků rostlin
Ze všeho nejdříve odstraňte z půdy všechny rostlinné zbytky a plevele. Jinak by se mohly stát zdrojem rostlinných chorob nebo úkrytem přezimujících škůdců.
Půdu důkladně prokypřete, popřípadě přidejte vyzrálý kompost či jiné organické hnojivo, vše důkladně promíchejte a na závěr půdu upravte pomocí hrábí.
Pokud se rozhodnete pro dezinfekci půdy, můžete použít dusíkaté vápno. To rozprostřete rovnoměrně po ploše v množství 100 g/m2. Vápno zapravte do půdy a zalijte vodou. Záhon nakonec zakryjte nepropustnou fólií a nechte odpočívat 2 až 3 týdny.
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Dezinfekce prostoru ve skleníku
Kromě dezinfekce půdy je dobré dezinfikovat také celý prostor skleníku. K tomu se používají sirné knoty nebo česneková dýmovnice.
- Česneková dýmovnice vyžene škůdce biologickou cestou.
- Sirné knoty spolehlivě usmrtí škůdce i původce rostlinných chorob. Ve větších sklenících doporučujeme použít sirnou svíci.
Čištění a opravy skleníku
Na závěr umyjte konstrukci skleníku i skla, ideálně vysokotlakým čističem s přisáváním, například roztokem z manganistanu draselného. Nezapomeňte vyčistit také případné police, regály, podmisky, truhlíky či květináče, které jsou běžnou součástí skleníku.
Skleník po očistné kůře zkontrolujte. Věnujte pozornost spojům, uchycení skel i případným poškozením skleněných tabulí. Promažte panty apod. Nátěry konstrukce nebo opravy podezdívky plánujte na příznivé teploty. V zimních měsících kontrolujte sněhovou nadílku, aby skla vydržela váhu sněhu.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)