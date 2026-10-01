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Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy

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Skleník je nutné na zimu náležitě připravit. Podívejte se, jak připravit skleník na zimu krok za krokem, abyste si na jaře ušetřili spoustu práce i …
Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy

Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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