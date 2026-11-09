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Retro test o cenách jídla za socialismu: Pro pamětníky by skóre 8 z 10 bodů mělo být absolutní minimum

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Ceny jídel za socialismu byly na první pohled směšně nízké. Smažený sýr za 8,50 Kčs, dršťková za 2 koruny, biftek s vejcem za 15 korun. Jenže tehdejší výplaty tomu odpovídaly a sortiment byl přísně omezený. Kvíz prověří, zda rozumíte nejen cenám, ale i tomu, co za ně tehdy skutečně šlo koupit.
Fotografie z obchodu za socialismu

Fotografie z obchodu za socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 03:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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