Retro test o cenách jídla za socialismu: Pro pamětníky by skóre 8 z 10 bodů mělo být absolutní minimum

Ceny jídel za socialismu byly na první pohled směšně nízké. Smažený sýr za 8,50 Kčs, dršťková za 2 koruny, biftek s vejcem za 15 korun. Jenže tehdejší výplaty tomu odpovídaly a sortiment byl přísně omezený. Kvíz prověří, zda rozumíte nejen cenám, ale i tomu, co za ně tehdy skutečně šlo koupit.
Starý jídelní lístek někdy řekne o době víc než slavnostní fotografie z náměstí. Částky jsou proti dnešku místy směšně nízké, někdy i o stovky procent, výběr býval krátký a ne příliš pestrý. Člověk má při čtení občas pocit, že se vařilo hlavně z toho, co zrovna bylo po ruce nebo ve skladu. Žádné poznámky o původu masa, žádné bylinky v popisu jídla, žádná omáčka s dlouhým názvem. Chaos to ale nebyl. Normy, receptury, pevně dané ceny. Hospoda měla svůj režim, jen by dnešnímu hostovi připadal hodně úsporný.
Co se objednávalo a kolik to stálo
Jídelní lístky třetí a čtvrté cenové skupiny z druhé poloviny 20. století jsou docela výmluvné čtení. Polévka byla základ: dršťková, bramboračka, zelňačka, hovězí vývar s nudlemi, jinde třeba s kapáním. Guláš se na lístku držel jako stálice. Čočka s vejcem, lečo, karbanátky nebo sekaná patřily k jídlům, která host čekal ještě dřív, než mu číšník lístek položil na stůl.
Kdo si chtěl v pardubické restauraci ze sedmdesátých let připlatit za něco „lepšího“, mohl sáhnout po bifteku s vejcem a tatarskou omáčkou za 15,10 Kčs. V nabídce se objevila i krabička uzeného lososa za 10,20 Kčs, k tomu nasekaná cibule. Skromnější objednávka vypadala jinak: dršťková za dvě koruny, hovězí vývar s nudlemi za 2,10 Kčs. Karbanátek také nebyl položka, kvůli které by se dlouho přepočítávaly mince v kapse. Za lepší klasiku se považovala znojemská, svíčková nebo španělský ptáček.
Bezmasá jídla na lístcích nechyběla, jen od nich nikdo moc nečekal. Knedlíky s vejci, omeleta, později hlavně smažený sýr. Z něj se postupně stala jedna z nejspolehlivějších položek českých restaurací, taková jistota pro nerozhodné hosty. V roce 1985 vyšel zhruba na 8,50 Kčs. V roce 2021 ho běžně restaurace nabízely kolem 125 korun. Dnes se v Praze dostává přes dvě stovky.
Levné to bylo jen na první pohled
U starých cen se dá snadno uklouznout. Samotné částky vedle sebe toho moc neřeknou, protože koruna z osmdesátých let a dnešní koruna jsou úplně jiný svět. Když se k tomu přidá mzda, dojem se rychle srovná. Průměrná mzda v Československu se v roce 1989 pohybovala kolem 3 000 Kčs měsíčně, mnoho lidí ale bralo citelně méně. Dnešní průměrná hrubá mzda v Česku je už přes 50 000 korun.
Podíl ceny oběda na výplatě tak nevychází tak rozdílně, jak by starý lístek na první pohled napovídal. Jenže samotná čísla nestačí. K tehdejším restauracím patřil menší výběr, fronty, výpadky některých surovin a kuchyně svázané normami. O kvalitě suroviny se nemluvilo tak, jak jsme zvyklí dnes. Kuchař většinou neřešil, od kterého farmáře vezme maso nebo zeleninu. Pracoval prostě s tím, co dorazilo.
Pokud zvládnete správně alespoň 8 odpovědí z 10, máte o tehdejší gastronomii a cenách lepší přehled než nejeden pamětník.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů iDnes, Blesk Pro ženy, Deník