Zimní krmítko nemusí být plné jen slunečnice. Ptákům pomohou i plody ze zahrady

Co dát ptákům do krmítka v zimě? Chutnají jim nejen slunečnice, ale také ořechy i plody ze zahrady. Zimní krmítko naplňte tak, aby si každý jeho návštěvník přišel na své.
Co dát ptáčkům dobrého? Zimní krmítko může nabízet rozmanitý bufet
Když se zahrada na podzim postupně ukládá k zimnímu spánku, pro ptáčky začíná jedno z nejnáročnějších období v roce. Přirozené potravy ubývá a s příchodem chladných dnů a mrazů je pro mě těžší najít dostatek energie. Právě teď můžete na své zahradě vytvořit místo, které jim pomůže přečkat zimu. Krmítko přitom nemusí obsahovat pouze slunečnicová semínka. Přilákejte do své zahrady návštěvníky na neodolatelné pamlsky.
Čtětě také: Cesta za bohatou letní sklizní rybízu začíná právě teď: keříky přihnojte pouze správným hnojivem
Proč ptáčkům chutná slunečnice?
Slunečnice je jedním s nejosvědčenějších krmiv, protože obsahuje hodně tuku a ptákům dodává energii. Nejlepší jsou černá slunečnicová semena. Do krmítka je můžete přidat spolu s vlašskými ořechy. Důležité je, aby nebyly ochucené, nepražené, plesnivé nebo jinak znehodnocené.
Zajímavou alternativou jsou plody, které zůstávají na stromech a keřích i po opadání listí. Jsou to například šípky, jeřabiny, plody kaliny či hlohu. Některé druhy ptáků je vyhledávají právě v zimních měsících. Pokud máte na zahradě keře, které jsou přirozeným zdrojem energie pro ptáčky, neskrývejte jejich plody všechny a část ponechte právě pro opeřené návštěvníky vaší zahrady.
Čtěte také: Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty
Ne každé ovoce je vhodné umístit do krmítka
Do krmítka můžete dát většinu ovoce a zeleniny, ale nesmí být solené, kořeněné nebo plesnivé. Nehodí se ani zbytky pečiva a sladkosti. Ptákům nedávejte ani zbytky jídel z kuchyně. Nejvíce se mi osvědčily kvalitní krmné směsi a potraviny určené přímo pro volně žijící ptactvo.
Čtěte také: Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina
Krmítko pravidelně čistěte
Krmítko se po naplnění stane zanedlouho místem pro setkávání nejrůznějších druhů ptactva z okolí. Proto je důležité krmítko pravidelně čistit, zbavovat zbytků potravy a trusu, protože se v něm mohou šířit nemoci. Krmítko umístěte na klidné místo, kde budou mít ptáčci dobrý přehled o okolí a zároveň budou moci rychle uniknout před šelmami. Vodu můžete nabídnout v mělké nádobě.
Tip redakce PlanetaZahrady
Ptáčci jsou vítanými hosty v každé zahradě. Pokud jim navíc chcete dopřát nějakou tu pochoutku, krmítko je ideální variantou. Pokud chcete opeřencům vytvořit klidné zákoutí, vysaďte na zahradě jeřáb, hloh, kalinu, aronii nebo muchovník. Jejich plody poskytnou přirozenou potravu i úkryt.
Může se vám také líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)