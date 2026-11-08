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Zimní krmítko nemusí být plné jen slunečnice. Ptákům pomohou i plody ze zahrady

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Co dát ptákům do krmítka v zimě? Chutnají jim nejen slunečnice, ale také ořechy i plody ze zahrady. Zimní krmítko naplňte tak, aby si každý jeho …
Zimní krmítko nemusí být plné jen slunečnice. Ptákům pomohou i plody ze zahrady

Zimní krmítko nemusí být plné jen slunečnice. Ptákům pomohou i plody ze zahrady

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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