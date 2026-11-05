Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu!

Na vlastní dům nedosáhli, a tak Radka s Alešem vsadili na netradiční řešení. Ze čtyř rezavých kontejnerů si vlastnoručně postavili moderní bydlení s velkými okny a prostornou terasou.
Na začátku všeho
Radka a Aleš patří mezi tradiční české páry. Jsou mladí, život i kariérní růst mají teprve před sebou. V čem mají jasno, je, že nechtějí platit zbytečně nájem. Proto se rozhodnou vydat společnou cestou životem tak, že si pořídí vlastní bydlení.
A protože plánují rodinu, chtějí místo bytu malý bungalov s velkou terasou, na které budou moci během večerů odpočívat, trávit volné společné chvíle nebo grilovat s přáteli. Svůj sen jim ale zhatí banka ve chvíli, kdy nedosáhnou kvůli nízké naspořené částce na potřebný obnos peněz ke stavbě, byť toho nejmenšího bungalovu na trhu. Co teď? Radka neztrácí naději a přijde za Alešem s poněkud netradičním nápadem. Koupí několik lodních kontejnerů a postaví si vlastní bydlení. Jak to dopadne?
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům – Radka a Aleš si postavili vlastní dům a konečně mají terasu – Na začátku všeho. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Touha bydlet ve svém byla silnější
Než platit zbytečně někomu cizímu nájem, to raději bydlet v kontejneru. Po několika dnech plánování se Aleš rozhodne kontaktovat dopravní společnost a podaří se mu vyjednat dobré cenové podmínky pro nákup čtyř lodních kontejnerů. Po práci staví modulární systém samostatných patek, který poslouží jako základ pro stavbu. Dopravní společnost, u které Aleš kontejnery koupil, jim zakázku zanedlouho přiveze na pozemek, a začíná jejich usazování na místo.
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Když veškerá technika odjede, na zelené ploše se tyčí rezavé ocelové kvádry bez známky budoucnosti. Většina lidí by v nich viděla provizorní stavbu na nářadí nebo maximálně prostor pro zahradní posezení. Radka s Alešem v nich ale už nyní vidí své vysněné bydlení. Nemají za sebou žádné zkušenosti se stavebnictvím ani firmu, která by projekt realizovala. Všechno se rozhodnou udělat sami, vlastníma rukama. A do přestavby se pustí prakticky okamžitě a se vší vervou.
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům – Radka a Aleš si postavili vlastní dům a konečně mají terasu – Není na co čekat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Není na co čekat
Radka si po večerech plánuje a navrhuje půdorys jejich nového bydlení. S Alešem doladí několik drobností a první velká chvíle přichází už zanedlouho. Začínají se řezat boční stěny kontejneru. Vzniká velký prostor pro panoramatické posuvné dveře na terasu, dlouhé okno, které bude suplovat obklady u kuchyňské linky, další francouzská okna směřující do zahrady a vchody do jednotlivých místností.
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Jakmile se zapůjčená rozbrušovačka pustí do řezání oceli, Radce a Alešovi dochází, že právě staví svůj sen. Naštěstí práce postupuje relativně dobře a podle plánů. Pomocí místní firmy začíná výroba masivního rámu pro hlavní posuvné dveře na terasu a montáž sendvičových panelů, kombinujících izolaci a ochranu proti vodě. Práce šlape jako na drátkách a už za několik dní vzniká „hrubá“ stavba, která už vypadá jako skutečný – supermoderní dům.
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům – Radka a Aleš si postavili vlastní dům a konečně mají terasu – Z rezavých kvádrů nový domov. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Z rezavých kvádrů nový domov
Po usazení plastových oken a vchodových dveří přichází na řadu fasáda. Aby nedošlo k popraskání omítky vlivem reakce materiálu na povětrnostní vlivy, rozhodli se pro odvětrávanou fasádu, při které se nechá mezi fasádou a kovovou konstrukcí speciální mezera, umožňující materiálu pracovat. Fasádu v bílé barvě Radka navrhuje v kombinaci se dřevem, které se propisuje na terase i v interiéru.
Vnitřní prostor vzniká pomocí sádrokartonu, za který se snadno schová veškerá instalace i tepelná izolace. O vytápění se postará podlahové topení. A pro úsporu energie se na střechu domu umístí fotovoltaika.
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Velkou výzvou stále zůstává schodiště. Páru se líbí kovové točité, ale kvůli finančním úsporám nakonec volí kombinaci kovu se dřevem. Výsledek ale stojí rozhodně za to. Vybavení interiéru není na míru od truhláře, ani koupené v drahém showroomu. Vše je kupované v akci, přesto se páru podařilo sjednotit prostor tak, že jejich nový dům působí jako z luxusního magazínu o bydlení.
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům – Radka a Aleš si postavili vlastní dům a konečně mají terasu – Zasloužená terasa. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Zasloužená terasa
Terasa byla tím hnacím motorem, který Radku a Aleše „donutil“ postavit dům. A paradoxně přišla na řadu až jako poslední. Vedle hlavního vstupu začala vznikat rozměrná terasa ve tvaru písmene U, lemující většinu spodní části domu. Nejdříve se musely vykopat základové pásy a usadit betonové bloky, na které se připevnila dřevěná konstrukce. Povrch terasy tvoří borovicové dřevo. O stín se stará zastřešená pergola, kterou postavil Aleš se svým tatínkem.
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Když se jejich sen o vlastním bydlení konečně naplnil, z původních rezavých kontejnerů zbylo jen velmi málo viditelných prvků, které naznačují, že se jedná o tento typ stavby. Ocel byla zabalená do moderní fasády, kombinace dřeva, prostorné terasy a velkých oken. Uvnitř je příjemný prostor k bydlení, kterému právě nyní na podzim dominuje krb.
„Přestože nejde o žádný luxusní dům, proměna z obyčejného boxu je inspirující pro všechny, kdo touží po novém bydlení,“ dodává na závěr Aleš. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
Článek vychází ze skutečného příběhu, který byl redakčně upraven a zpracován. Použité fotografie jsou pouze ilustrační a nemusí zachycovat původní podobu popisovaného bydlení. (Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)