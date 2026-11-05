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Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu!

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Na vlastní dům nedosáhli, a tak Radka s Alešem vsadili na netradiční řešení. Ze čtyř rezavých kontejnerů si vlastnoručně postavili moderní bydlení s velkými okny a prostornou …
Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu!

Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu!

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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