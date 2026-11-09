Kvíz o historii České televize: Pro pravidelné diváky by 10/10 neměl být problém

Televizní krize, stávky, slavné Nagano i pikantnosti ze zákulisí. Ukažte, jak dobře znáte historii České televize. Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, zda vás některá otázka nezaskočí.
Česká televize je neodmyslitelnou součástí českých domácností už více než sedmdesát let. Za tu dobu odvysílala tisíce pořadů, seriálů, pohádek i zpravodajských relací, které se nesmazatelně zapsaly do naší televizní historie. Některé okamžiky přinesly divákům radost a dojetí, jiné naopak pořádně rozvířily emoce. Ať už šlo o legendární sportovní přenosy, nečekané přešlapy moderátorů, nebo dramatické události, které se odehrávaly přímo za dveřmi televizního studia, veřejnoprávní televize má rozhodně co vyprávět. Její historii a zajímavé okamžiky si můžete připomenout v kvízu, který jsme na In-Lifestyle připravili.
Od legendárního Nagana až po televizní krizi a stávky
Jednou z největších kapitol v historii České televize byla bezpochyby takzvaná televizní krize na přelomu let 2000 a 2001. Tehdy se zaměstnanci vzbouřili proti jmenování nového generálního ředitele a odmítli se smířit se změnami ve vedení zpravodajství. Do budovy na Kavčích horách se nastěhovaly spacáky, redaktoři vyhlásili stávku a diváci sledovali nevídaný spor přímo na televizních obrazovkách. Situace byla natolik vyhrocená, že se do ní zapojili politici, novináři i tisíce lidí v ulicích.
Česká televize ale není jen místem politických sporů a pracovních konfliktů. Je také svědkem okamžiků, na které se vzpomíná s velkou nostalgií. Kdo by zapomněl na hokejové Nagano v roce 1998, kdy se miliony lidí tísnily u obrazovek a prožívaly cestu českých hokejistů za olympijským zlatem? Právě sportovní komentátoři se tehdy postarali o nezapomenutelné okamžiky a některé jejich výroky zlidověly. Podobně silné vzpomínky se pojí s přímými přenosy mistrovství světa, olympijských her nebo významných politických událostí.
Test vědomostí à la AZ-Kvíz: 10 otázek, které rozhodují o postupu do soutěže, zaskočí leckoho
Za více než sedm desetiletí se toho na Kavčích horách odehrálo opravdu hodně. Měnili se generální ředitelé, moderátoři i oblíbené pořady, televize procházela technologickými proměnami a opakovaně se dostávala do sporů o své financování, nezávislost i samotné poslání. Některé události se dostaly na titulní stránky novin, jiné zůstaly spíše televizními historkami ze zákulisí. Jak dobře se v historii veřejnoprávní televize vyznáte vy? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, zda vás některé otázky nezaskočí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskýRozhlas, ČeskáTelevize
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