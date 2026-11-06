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Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu. Stačí speciální váleček a dekorativní omítka

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Dennívýzva
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Moderní fasádu v imitaci dřeva zvládnete vyrobit sami za zlomek ceny oproti pravým dřevěným fasádním obkladům. Podívejte se, jak vytvořit omítku v dekoru dřeva krok za krokem. …
Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu. Stačí speciální váleček a dekorativní omítka

Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu. Stačí speciální váleček a dekorativní omítka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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