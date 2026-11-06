Moderní fasádu v imitaci dřeva zvládnete vyrobit sami za zlomek ceny oproti pravým dřevěným fasádním obkladům. Podívejte se, jak vytvořit omítku v dekoru dřeva krok za krokem.
Moderní fasádu jako ze dřeva nemusíte mít za statisíce
Pohled na obrázky
moderních domů v katalogu o bydlení je doslova pastva pro oči. A co teprve, když se jdete projít do moderní zástavby, kde takové domy vidíte naživo. Dřevěný obklad na fasádě nebo výrazná designová stěna dokážou domu dodat moderní a netradiční vzhled.
Jejich realizace je však poměrně drahou záležitostí, kterou si při běžném finančním rozpočtu plánovaném z hypotéky může dovolit jen málokdo. Naštěstí existuje zajímavá alternativa:
dekorativní omítka, kterou je možné pomocí speciálních nástrojů upravit tak, aby připomínala dřevěná fasádní prkna, pohledový beton nebo kámen. A co je na tom nejlepší? Většinu technik zvládne i šikovný domácí kutil. Čtěte také: Rezavé kontejnery proměnili v luxusní dům: Radka a Aleš si postavili vlastní bydlení a konečně mají terasu! Fládrování vytvoří na omítce kresbu připomínající dřevo
Ozvláštnit fasádu domu obkladem dřeva může být zajímavé, ale pokud vás brzdí finanční rozpočet, jednou z nejzajímavějších možností je vytvoření dekorativní omítky tzv. fládrováním. Jde o techniku, při které se do čerstvě nanesené dekorativní vrstvy otiskuje speciální fládrovací váleček. Pohybem válečku vzniká nepravidelná kresba připomínající strukturu přírodního dřeva.
Výsledný povrch může připomínat například ořechový, dubový nebo borovicový obklad. Po obarvení speciální lazurou a zvýraznění spár může být na první pohled velmi obtížné rozpoznat, že nejde o skutečně dřevěné obložení. Z dálky fasáda vypadá, jako by byla obložená dřevěnými fasádními obklady.
Čtěte také: Stavba domu má nový trend: Mladí rodiče už nechtějí jen ložnici, žádají vlastní klidovou zónu Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu – Stačí speciální váleček a dekorativní omítka -Co budete pro výrobu omítky v imitaci dřeva potřebovat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co budete pro výrobu omítky v imitaci dřeva potřebovat?
Pro výrobu omítky v imitaci dřeva budete potřebovat dekorativní omítku nebo stěrku, která je určená pro zvolený podklad a umožňuje vytvoření struktury dřeva. Dále se hodí:
Nerezové hladítko, zednická lžíce, malířský váleček, fládrovací váleček pro vytvoření kresby dřeva, brusná mřížka, penetrační nátěr podle typu podkladu, dekorativní lazura nebo vhodný barevný nátěr, tužka, metr, vodováha.
Při nákupu je důležité dodržet nákup od jednoho kompatibilního systému. Nestačí vybrat náhodnou omítku a lazuru. Výrobce musí dané použití a následnou povrchovou úpravu povolovat.
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Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez odlupujících se částí. Nerovnosti opravte. Podle savosti a typu povrchu naneste odpovídající penetraci.
Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu – Stačí speciální váleček a dekorativní omítka – Aplikujte dekorativní omítku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Naneste základní vrstvu
Na připravený podklad naneste vyrovnávající vrstvu podle zvoleného systému. Jejím úkolem je vytvořit rovnoměrný povrch pro další práci. Dodržte předepsanou dobu schnutí.
Aplikujte dekorativní omítku
Nerezovým hladítkem naneste dekorativní omítku v tloušťce stanovené výrobcem. Pracujte po menších úsecích, aby materiál nezačal předčasně zasychat.
Čtěte také: Vyrobte si moderní zahradní nábytek z palet: Za minimum nákladů budete mít nábytek na míru a přesně podle vašich představ! Vytvořte kresbu dřeva
Do čerstvé vrstvy vtlačujte a táhněte fládrovací váleček. Jeho nakláněním a změnou směru pohybu dosáhnete různých vzorů. Váleček průběžně čistěte od zbytku materiálu. Nejdříve techniku vyzkoušejte na menší ploše nebo zkušební desce.
Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu – Stačí speciální váleček a dekorativní omítka – Vyznačte spáry mezi prkny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vyznačte spáry mezi prkny
Pro docílení vzhledu dřevěného obložení můžete po vhodném zavadnutí materiálu vyznačit spáry. Pomůže vám metr, vodováha a vhodný škrabák. Při práci postupujte opatrně, abyste nepoškodili vytvořenou strukturu dřeva.
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Po doporučené době vyzrání upravte povrch vhodnou lazurou nebo dekorativním nátěrem. Kombinací základního odstínu a jemného patinování můžete zvýraznit kresbu dřeva a přiblížit vzhled skutečného materiálu. Nakonec použijte ochrannou vrstvu, pokud ji zvolený systém vyžaduje.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než začnete upravovat celou stěnu, vyzkoušejte si techniku na zkušební desce. Snadno zjistíte, jak silně přitlačit váleček, jak rychle materiál zasychá a jaký odstín lazury vytvoří váš požadovaný efekt.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz (Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)