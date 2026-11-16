Jak odhalit skrytý malware, který vám tajně vybíjí baterii a odesílá data hackerům

Představte si proces, který nevidíte v žádném otevřeném okně. Běží tiše na pozadí, automaticky se spouští při každém zapnutí zařízení, zatěžuje procesor a odesílá vaše hesla, bankovní údaje nebo osobní data na server útočníka. Přesně tak může fungovat moderní malware. Nejde o nápadný virus z devadesátých let, ale o nenápadného digitálního parazita. Podle klasifikace společnosti Microsoft se takový škodlivý software může maskovat jako legitimní aplikace, skrývat svou přítomnost a komunikovat s řídicím serverem útočníka prostřednictvím běžných šifrovaných spojení, která firewall nemusí rozpoznat jako podezřelá. Procesor mezitím pracuje na vyšší výkon, síťový adaptér neustále přenáší data a baterie se rychleji vybíjí, aniž byste tušili proč. Nejde přitom o žádnou exotickou hrozbu ze zahraničí. CSIRT.CZ eviduje od ledna 2022 do října 2026 celkem 960 malwarových incidentů, z toho 282 jen v letošním roce.
Proč vám malware vybíjí baterii a kam posílá data
Škodlivý software nemusí být nijak viditelný. Stačí, když běží jako proces na pozadí, automaticky se spouští při startu systému a průběžně využívá procesor, disk i síťové připojení. Microsoft výslovně upozorňuje, že některé nežádoucí aplikace mohou zařízení tajně využívat například k těžbě kryptoměn (kryptominingu), aniž by o tom jeho majitel věděl. Výsledkem je trvalé zatížení hardwaru, které vede k rychlejšímu vybíjení baterie, i když nemáte otevřenou jedinou aplikaci.
Odcizená data mohou být přenášena několika způsoby. Malware nejčastěji naváže šifrované spojení s řídicím serverem útočníka (tzv. C2 komunikace), často prostřednictvím běžného HTTPS provozu, který na první pohled připomíná standardní internetovou komunikaci. Sofistikovanější varianty mohou využívat také takzvaný DNS tunneling, při kterém zakódují ukradená data přímo do DNS dotazů.
CSIRT v srpnu 2026 popsal malware WindRelay, který na českých a slovenských telefonech s Androidem zachytával a v reálném čase přenášel NFC komunikaci. Zároveň se vydával za aplikace finančních institucí. Útočníci se obvykle snaží získat hesla, přihlašovací údaje, informace o bankovních účtech a další osobní data.
Varovné signály, které nesmíte ignorovat
Příznaky napadení se liší podle operačního systému, ale základní princip je stejný: zařízení se chová způsobem, který jste sami nevyvolali.
Na Windows sledujte především:
- Náhlé zpomalení počítače, pády aplikací nebo nečekanou změnu domovské stránky prohlížeče.
- Nevyžádané panely nástrojů, vyskakovací okna a přesměrování na neznámé webové stránky.
- Neočekávaně vypnutého nebo nefunkčního Správce úloh.
Na Androidu si všímejte zejména:
- Samovolného odhlášení z účtu Google.
- Neodbytných reklam, které se zobrazují i mimo internetový prohlížeč.
- Výrazného zpomalení telefonu a neobvyklého úbytku volného místa v úložišti.
- Zpráv odeslaných z vašeho telefonu bez vašeho vědomí.
Na iPhonu a iPadu je situace trochu odlišná. Apple využívá podepisování kódu, centralizovanou distribuci aplikací a jejich izolaci v takzvaném sandboxu. Díky tomu jsou masové malwarové kampaně na těchto zařízeních méně časté. Od dubna 2026 navíc systém dokáže zobrazit přímé upozornění, že aplikace obsahuje malware, a zabránit jejímu spuštění. V Evropské unii však alternativní obchody s aplikacemi a instalace z webu přinášejí další bezpečnostní rizika. Ani iPhone proto nelze považovat za stoprocentně imunní.
Jak malware najít: konkrétní postup krok za krokem
Windows: Stiskněte Ctrl + Shift + Esc a otevřete Správce úloh. Na kartě Procesy hledejte položky s neobvykle vysokým vytížením procesoru, disku nebo sítě, které nepoznáváte. Karta Výkon zobrazí aktuální zatížení jednotlivých komponent a Historie aplikací může pomoci odhalit, které programy v průběhu času využívaly systémové prostředky.
Poté přejděte na kartu Po spuštění. Pokud zde najdete neznámou položku s hodnocením „High Impact“, může to být důvod k bližší kontrole. Samotné vysoké hodnocení ale ještě neznamená, že jde o malware. Následně spusťte úplnou kontrolu pomocí vestavěného antiviru Microsoft Defender. V nezávislém testu AV-TEST za březen a duben 2026 získal plných 18 bodů a označení TOP PRODUCT. Stejného maximálního hodnocení dosáhl také český Avast Free Antivirus.
Android: Otevřete Nastavení → Zabezpečení → Google Play Protect a zkontrolujte, kdy proběhla poslední kontrola zařízení. Play Protect aplikace průběžně prověřuje, umožňuje také ruční kontrolu na vyžádání a v případě potřeby dokáže nebezpečnou aplikaci zakázat. Odinstalujte aplikace, které nepoznáváte nebo kterým nedůvěřujete. Pokud problémy přetrvávají, Google doporučuje zvážit obnovení továrního nastavení.
iPhone/iPad: Pokud systém zobrazí upozornění na malware, aplikaci neotvírejte a odstraňte ji. Jestliže máte podezření na napadení i poté, co aplikaci smažete, aktualizujte iOS na nejnovější dostupnou verzi.
Co udělat okamžitě po odhalení infekce
V této chvíli dělá většina lidí zásadní chybu. Smažou podezřelou aplikaci a předpokládají, že tím problém vyřešili. Jenže škoda mohla vzniknout už dávno před jejím odstraněním. Pokud malware běžel několik dní nebo týdnů, vaše hesla, přihlašovací údaje i bankovní informace už mohly skončit v rukou útočníka.
Doporučený postup podle priority:
- Odpojte zařízení od internetu. Vypněte Wi-Fi i mobilní data. CISA doporučuje izolovat napadené zařízení od sítě jako jedno z prvních opatření také při ransomwarových incidentech.
- Přestaňte na napadeném zařízení zadávat hesla. Nepřihlašujte se do e-mailu, internetového bankovnictví ani dalších důležitých služeb.
- Z jiného, bezpečného zařízení změňte hesla ke všem důležitým účtům. FTC výslovně doporučuje provést změnu z jiného počítače nebo telefonu, který není napadený.
- Zapněte dvoufaktorové ověření všude, kde je k dispozici. NIST a CISA zároveň doporučují používat správce hesel a pro každý účet mít jedinečné heslo.
- Spusťte úplnou antivirovou kontrolu nebo zařízení obnovte do továrního nastavení. Pokud malware na Windows přetrvává, Microsoft doporučuje čistou reinstalaci systému z instalačního média.
Pozor také na falešné zachránce. Pokud se na obrazovce objeví varovné okno s alarmujícími zprávami a telefonním číslem, na které máte zavolat, může jít o podvod. Podle FTC legitimní bezpečnostní společnosti nevolají ani neposílají nevyžádané zprávy s tvrzením, že ve vašem zařízení právě objevily virus. Důvěryhodný bezpečnostní software vás informuje o výsledcích kontroly přímo ve své aplikaci.
Proč je Česko v hledáčku útočníků
NÚKIB ve své zprávě za rok 2025 eviduje 203 kybernetických incidentů a upozorňuje na rostoucí sofistikovanost útočníků. Nejde přitom jen o otravné reklamy nebo zpomalení zařízení. Zmíněný malware WindRelay, na který CSIRT upozornil v srpnu 2026, se šířil prostřednictvím phishingu, SMS zpráv i telefonátů a cílil přímo na české a slovenské uživatele. Bylo identifikováno 23 vzorků malwaru, které se vydávaly za aplikace finančních institucí.
Největší nebezpečí dnes nepředstavují pouze nápadné obrazovky s požadavkem na výkupné, ale také nenápadné trojské koně a takzvané infostealery. Ty mohou krást přihlašovací údaje a další citlivé informace, aniž by uživatel zaznamenal jakékoli varování. Mezi vznikem nové hrozby a jejím rozpoznáním bezpečnostními nástroji navíc může uplynout určitá doba. U běžných variant jde někdy o hodiny až dny, u sofistikovanějších a dobře maskovaných hrozeb může být tato doba výrazně delší.
Odstranění malwaru je nezbytný první krok. Tím nejdůležitějším ale práce nekončí. Je potřeba změnit hesla, zapnout dvoufaktorové ověření a počítat s tím, že zařízení, které bylo jednou napadené, nemusí být po odstranění škodlivého programu automaticky bezpečné.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský