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Jak odhalit skrytý malware, který vám tajně vybíjí baterii a odesílá data hackerům

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Telefon se vybíjí rychleji než dřív a mobilní data mizí, i když nic neděláte. Za obojím může být škodlivý software, který v tichosti pracuje na pozadí.
Virus v mobilním telefonu

Virus v mobilním telefonu

Zdroj: Mobify.cz (generováno přes DALL-E)
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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