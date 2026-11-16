Obchody 17. listopadu 2026: Za porušení zákazu prodeje hrozí až 5 milionů korun. Tentokrát ale platí jiná pravidla

Česká legislativa stanovuje přesný seznam dnů, kdy některé maloobchodní prodejny nesmějí prodávat zákazníkům. Patří mezi ně 1. leden, Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. září, 28. říjen a oba vánoční svátky 25. a 26. prosince. Samostatné omezení platí také na Štědrý den, kdy zákaz prodeje začíná ve 12 hodin. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva však mezi těmito termíny uveden není. V úterý 17. listopadu tak mohou prodejny fungovat bez ohledu na rozlohu svých prostor. Provozovatelé supermarketů, obchodních center i dalších maloobchodních prodejen nemusejí kvůli tomuto svátku přerušovat prodej a mohou sami rozhodnout o své otevírací době.
Rozdíl je patrný zejména při srovnání s předchozím státním svátkem 28. října. Tehdy musely prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních dodržet celodenní zákaz prodeje. O necelé tři týdny později už stejná povinnost neplatí, přestože jde znovu o den pracovního klidu. Rozhodující totiž není význam konkrétního svátku ani skutečnost, zda připadá na pracovní den nebo víkend. Zákaz vzniká výhradně v termínech vyjmenovaných zákonem o prodejní době v maloobchodě. Obchodníci proto nemohou při plánování provozu vycházet pouze z kalendářního označení státního svátku.
Provoz velkých prodejen podléhá zvláštním pravidlům
Při svátcích, na které se omezení vztahuje, hraje zásadní roli prodejní plocha konkrétního obchodu. Prodejny o rozloze nejvýše 200 metrů čtverečních mohou zůstat otevřené, zatímco větší obchody musejí prodej přerušit. Zákon zároveň obsahuje několik výjimek, které umožňují provoz i během dnů s povinným uzavřením velkých obchodů. Týkají se například čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních nebo obchodů na letištích a nádražích. Zvláštní režim mají také zastavárny, provozovny obchodující s použitým zbožím a zařízení určená k výkupu odpadů. Na ty se během vyjmenovaných svátků vztahuje omezení bez ohledu na velikost jejich provozní nebo výkupní plochy. Dne 17. listopadu se však ani na tyto provozovny příslušný sváteční zákaz nevztahuje.
Za porušení zákazu hrozí milionové sankce
Nedodržení pravidel během svátků se zákazem prodeje může mít pro podnikatele vážné finanční důsledky. Za neoprávněný prodej stanovuje zákon pokutu až do výše jednoho milionu korun. Pokud se podnikatel nebo společnost dopustí stejného přestupku opakovaně, může sankce dosáhnout až pěti milionů korun. Výše případného postihu závisí na posouzení konkrétního porušení a uvedené částky představují zákonné maximum. Kontroly dodržování pravidel spadají do působnosti České obchodní inspekce. Samotné otevření prodejny 17. listopadu ovšem takovým přestupkem není, protože zákaz prodeje v tento den neplatí. Podnikatelé přesto musejí dodržovat ostatní povinnosti související s provozem a pracovněprávními předpisy.
Zaměstnanci mají při práci ve svátek zvláštní nároky
Otevření obchodu během státního svátku má význam také pro odměňování zaměstnanců. Pokud pracovník během 17. listopadu odpracuje směnu, vzniká mu podle zákoníku práce nárok na dosaženou mzdu a placené náhradní volno v rozsahu odpracované doby. Toto volno mu musí zaměstnavatel poskytnout zpravidla nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po práci ve svátek, pokud se nedohodnou jinak. Zaměstnanec se však může se zaměstnavatelem dohodnout, že místo náhradního volna dostane příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Ten se poskytuje navíc k dosažené mzdě za odpracované hodiny. Zaměstnancům, kteří kvůli svátku nepracují, přestože by jinak měli obvyklý pracovní den, náleží za stanovených podmínek náhrada ušlé mzdy. Provozování obchodu ve svátek tedy nezbavuje zaměstnavatele povinností souvisejících s odměňováním práce.
Další omezení přinese prosincový provoz
Po listopadovém svátku se obchodníci budou muset připravit především na závěr kalendářního roku. Na Štědrý den 24. prosince budou velké prodejny podléhající zákazu smět prodávat pouze do 12 hodin. Následně je čekají dva po sobě jdoucí dny, kdy budou muset prodej zcela přerušit. Vánoční omezení se letos dotkne čtvrtka, pátku a soboty, což může ovlivnit rozpis směn i plánování zásobování. Menší prodejny a zákonem vymezené výjimky budou moci fungovat také během těchto dnů. Pro ostatní obchodníky bude rozhodující správné nastavení provozu, aby se vyhnuli porušení zákona a případným sankcím.
Zdroje: e-sbirka.gov.cz, coi.gov.cz, mpsv.cz, finance.cz