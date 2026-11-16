Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Po princezně Kate zdědil talent i syn George: William se pochlubil jeho uměním a Britové jsou nadšení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Princ George překvapil veřejnost svým výtvarným talentem. Jeho kresba ledňáčka se objevila ve speciálním vydání časopisu Country Life, které připravil jako hostující editor princ William.
Fotografie prince Williama, princezny Kate a prince George

Fotografie prince Williama, princezny Kate a prince George

Zdroj: Foto: The Trustees of the Natural History Museum, London. / Open Government License 3, princ William, princezna Kate a princ George v roce 2014
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:23

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Pavlína Filipovská prožila 2 bolestné životní ztráty: Manžel ji podváděl, později přišla i o vilu slavného otce
Pavlína Filipovská prožila 2 bolestné životní ztráty: Manžel ji podváděl, později přišla i o vilu slavného otce
Vlasta Burian měl dceru, o které se dlouho příliš nemluvilo: Její potomci se dnes prosazují ve filmovém světě
Vlasta Burian měl dceru, o které se dlouho příliš nemluvilo: Její potomci se dnes prosazují ve filmovém světě

Vlasta Burian měl nemanželskou dceru Emílii, která dlouho tajila svůj původ. Pravnučka Monika Kristlová a...

Stanislav Hložek má za sebou těžké životní rány: Kromě rozpadu rodiny i tragicky přišel o syna
Stanislav Hložek má za sebou těžké životní rány: Kromě rozpadu rodiny i tragicky přišel o syna

Stanislav Hložek zažil rozpad manželství, bolestnou smrt malého syna i konec slavného dua. Hudby se ale...

Vica Kerekes promluvila o temnější stránce své kariéry: Někteří režiséři podle ní zneužívali její nezkušenosti
Vica Kerekes promluvila o temnější stránce své kariéry: Někteří režiséři podle ní zneužívali její nezkušenosti

Vica Kerekes se do povědomí diváků zapsala jako smyslná zrzka, která se před kamerou nebojí ani velmi...

Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách
Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o filmových rodinách z českých komedií. Ověřte si, jak dobře znáte...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Královské rodiny
Zobrazit více
CelebrityKrálovské rodiny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.