Po princezně Kate zdědil talent i syn George: William se pochlubil jeho uměním a Britové jsou nadšení

Princ George překvapil veřejnost svým výtvarným talentem. Jeho kresba ledňáčka se objevila ve speciálním vydání časopisu Country Life, které připravil jako hostující editor princ William.
Princ George má další důvod, proč na něj mohou být rodiče právem pyšní. Třináctiletý následník britského trůnu totiž předvedl svůj výtvarný talent a jeho dosud nezveřejněná kresba okamžitě vzbudila pozornost. Zachytil na ní ledňáčka sedícího na větvi a rozhodně nejde o obyčejnou dětskou čmáranici. Barevné provedení i cit pro detail zaujaly také veřejnost. V naší redakci In-Lifestyle jsme se podívali i na to, po kom mohl princ podědit umělecké nadání.
Princ William se pochlubil talentem svého syna
Georgova kresba se objevila ve speciálním vydání britského časopisu Country Life, které vyšlo 11. listopadu a jehož hostujícím editorem se stal princ William. Ten na přípravě čísla, které má téměř tři sta stran, pracoval s redakcí přibližně půl roku a rozhodl se do něj zařadit také něco velmi osobního. Kresbu ledňáčka vytvořil George na jaře letošního roku, kdy mu bylo teprve dvanáct let. Podle informací zveřejněných Kensingtonským palácem vznikla v domácím prostředí a princ ji nakreslil barevnými pastelkami. Jeho otec se tak mohl pochlubit nejen zajímavým časopiseckým projektem, ale také šikovností svého nejstaršího syna.
A co dalšího se čtenáři v mimořádném vydání dozvědí? William v něm nechává nahlédnout do svého soukromí a vypráví například o rodinných procházkách se psy Orlou a Ottem, na které vyráží společně s Georgem, Charlotte a Louisem. Přiznává, že jeho děti milují pobyt v přírodě a společné objevování okolního světa. Vzpomíná také na vlastní dětství v sídle Highgrove, kde se musel naučit, že není radno otevírat závěsy v ložnici dříve, než se oblékne, protože zahrada bývala plná návštěvníků. Nechybí ani jeho méně formální stránka: William prozradil, že si rád zajde do hospody na cider s ledem a že svou oblíbenou fotbalovou Aston Villu podporuje doslova fanaticky.
Princ Harry otevřeně o usmíření s královskou rodinou: Část vztahů prý zůstává zlomená
Výtvarné nadání má George v rodině
Že George zdědil vztah k výtvarnému umění, není příliš překvapivé. Jeho dědeček, král Karel III., patří mezi vášnivé malíře a dlouhodobě se věnuje především akvarelové tvorbě. Jeho obrazy krajiny se v minulosti dočkaly i veřejných výstav a některé byly nabídnuty v aukcích. Také princezna Kate má k umění velmi blízko. Na střední škole se věnovala výtvarným předmětům a na univerzitě v St Andrews studovala dějiny umění. Kromě toho ráda kreslí, maluje a fotografuje. V roce 2025 dokonce Kate se svými třemi dětmi sdílela sérii portrétních kreseb, které si navzájem vytvořili během společně stráveného kreativního času.
Georgova kresba vyvolala pozitivní reakce také na sociálních sítích. Lidé nešetřili chválou a někteří rovnou připomínali, po kom mladý princ talent zdědil. „Opravdu skvělá práce. Jen tak dál, princi Georgi,“ napsala jedna z komentujících. Další stručně poznamenal: „Je vidět, že jde v dědečkových stopách.“ Objevily se také reakce jako „Působivé“ nebo jednoduše „To je úžasné“. Ne všichni ovšem byli přesvědčeni, že princ kresbu vytvořil zcela samostatně. Jeden z uživatelů zpochybnil, zda ji nakreslil od ruky, a tvrdil, že mohl postupovat podle výtvarného návodu krok za krokem. Pro takové tvrzení však nepředložil žádný důkaz. Většina reakcí se každopádně nesla v obdivném duchu a George tak získal další pozornost nejen jako následník trůnu, ale také jako mladý výtvarník.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Princ William se pochlubil uměním syna George. Jeho kresba ohromila britskou veřejnost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.