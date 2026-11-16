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Zesnulá Zuzana Fišárková vyrůstala v umělecké rodině, přesto studovala zahradnictví. Nakonec ji přitáhlo herectví

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Zuzana Fišárková nepatřila k hlasitým tvářím showbyznysu, přesto za sebou zanechala desítky rolí, které diváci dobře znají.
Fotografie Zuzany Fišárkové

Fotografie Zuzany Fišárkové

Zdroj: Foto: Souček / Česká televize (se souhlasem), Zuzana Fišárková ve filmu Ustláno na cekankách
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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