Zesnulá Zuzana Fišárková vyrůstala v umělecké rodině, přesto studovala zahradnictví. Nakonec ji přitáhlo herectví

Zuzana Fišárková nepatřila k hlasitým tvářím showbyznysu, přesto za sebou zanechala desítky rolí, které diváci dobře znají.
Zuzana Fišárková, která zemřela 10. listopadu ve věku 87 let, patřila k hercům, u kterých si člověk jméno vybaví až po chvíli, i když tvář pozná okamžitě. Nebyla všude, netočily se kolem ní žádné aféry a nepropírala ji média, přesto byla v českém filmu a televizi přítomná po dlouhé desítky let. Největší kus její práce se ale odehrával na divadelním jevišti. Na In-Lifestyle bychom rádi připomenuli její kariéru i zajímavosti z jejího života.
Vyrůstala mezi umělci, sama ale zamířila jiným směrem
Umění měla Zuzana Fišárková v rodině doslova od dětství. Jejím otcem byl akademický malíř Alois Fišárek, který patřil k výrazným osobnostem českého výtvarného umění. Mladší bratr Alois se zase vydal do filmového prostředí a stal se uznávaným střihačem. Za svou práci získal celkem šest Českých lvů. V rodině tak měli hned dva sourozenci blízko k umění, každý ovšem trochu jinou cestou.
Zuzana si přitom nejprve vybrala úplně jiný obor. Jak popisovala v pořadu Tandem na Českém rozhlase, studovala zahradnickou školu v Mělníku, poté přešla na gymnázium a následně si zvolila filozofickou fakultu. Herectví se nevěnovala po absolvování konzervatoře ani DAMU. První filmovou zkušenost získala už v roce 1959 ve snímku Taková láska. Krátce nato začala působit v Divadle Rokoko a postupně si vybudovala vlastní hereckou dráhu, napřed v divadle Plzni, následně v Liberci, kde strávila dlouhých deset let, poté v Příbrami, Hradci Králové a v Ostravě.
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Na divadle dostávala i výrazné role
Diváci si ji mohou pamatovat z filmů Romeo, Julie a tma, Kde řeky mají slunce, Morgiana, Vánice, Povídka malostranská nebo Jak básníci přicházejí o iluze. Ještě víc prostoru jí možná daly televizní seriály. Dle ČSFD se objevila v Bakalářích, Dobrodružství kriminalistiky, Malém pitavalu z velkého města, Četnických humoreskách i v Hospodě.
Zatímco filmoví a televizní diváci si ji často vybaví z menších rolí, na divadelních scénách dostávala také mnohem výraznější příležitosti. Během angažmá v ostravském divadle se například představila jako Titanie v Snu noci svatojánské, Klásková v Lucerně nebo Lavinie v dramatu Smutek sluší Elektře. Nešlo tedy jen o drobné epizody, jaké později často dostávala před kamerou. Na jevišti se mohla opřít o postavy, které měly v příběhu podstatně větší prostor.
V posledních letech jí pomáhali blízcí i Nadační fond Jiřího Menzela
O soukromí Zuzany Fišárkové se toho na veřejnosti příliš neobjevovalo. V posledních letech života se však dostala do situace, kdy potřebovala pomoc s péčí o své zdraví. Podporu jí dle iDnes poskytoval Nadační fond Jiřího Menzela, kterému herečka v roce 2025 veřejně poděkovala za finanční pomoc. Po její smrti se ozvala také její blízká přítelkyně Lenka Štanclová, která o ni pečovala. Právě ona fondu poděkovala za to, že Fišárkové pomohl zajistit důstojné podmínky v závěru života.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Od zahradničení po řadu nezapomenutelných rolí: Zesnulá Zuzana Fišárková se nakonec usadila v divadle byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.