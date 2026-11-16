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3 nejhorší architektonické paskvily socialistického Československa

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Socialistické Československo po sobě zanechalo řadu staveb, které dodnes vyvolávají rozporuplné reakce. Některé se staly respektovanými ukázkami moderní architektury, jiné však výrazně zasáhly do historických center měst.
3 nejhorší architektonické paskvily socialistického Československa

3 nejhorší architektonické paskvily socialistického Československa

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:30

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