Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřel

Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřelZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 16.11.2026 07:47
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