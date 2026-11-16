Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřel

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Požár rodinného domu v Pitárné, místní části obce Vysoká na Bruntálsku, si v neděli dopoledne vyžádal lidský život. Jednapadesátiletý muž se pokoušel plameny uhasit vlastními silami, uvnitř zakouřeného domu ale zkolaboval.
Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřel

Požár domu na Bruntálsku skončil tragicky. Muž při hašení zemřel

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:47

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Požár bytu v Orlové vyhnal z domu přes sto lidí. Šest z nich skončilo v nemocnici
Požár bytu v Orlové vyhnal z domu přes sto lidí. Šest z nich skončilo v nemocnici
Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík
Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík

Hokejisté Vítkovic v souboji dvou nejhorších týmů extraligy porazili Olomouc po nájezdech 2:1 a svému...

Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1
Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1

Vedoucí Třinec vyhrál v 19. kole hokejové extraligy v Kladně 4:1 a připsali si třetí vítězství za sebou....

Opavská záchranka slaví 50 let. Začínala s jedinou Škodou 1203
Opavská záchranka slaví 50 let. Začínala s jedinou Škodou 1203

Záchranná služba v Opavě funguje už půl století. Její první sanitka vyjela v květnu 1976 a jediná posádka...

V Karviné se protestovalo už v 18. století. Místní sedláci dosáhli unikátního úspěchu
V Karviné se protestovalo už v 18. století. Místní sedláci dosáhli unikátního úspěchu

Protestující aktuálně zaplnili ulice evropských měst. I přesto, že jsou zejména ve francouzském pojetí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.