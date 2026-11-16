Zoufalou matku 3 dětí chytili při krádeži jídla. Policisté jí večer přivezli velký nákup za 3 000 Kč

Žena neměla příliš na výběr. Byla bez peněz a její děti měly hlad. U krádeže jídla však byla chycena a předána přivolaným policistům.
Deník Newly informoval o případu mladé ženy, která měla pocit, že nemá příliš na výběr. Těžko soudit někoho, kdo nemá ani korunu a jeho dítě je hladové. Neměla se na koho obrátit a kde požádat o pomoc. Uchýlila se tedy ke krádeži jídla v místním obchodě s potravinami. Přivolaní policisté nakonec vyřešili situaci způsobem, který nečekala.
Zoufalá situace ji dohnala ke krádeži jídla
Theresa Westová je maminkou tří dětí. Ocitla se však v nezáviděníhodné situaci. Neměla žádné peníze ani nikoho blízkého, na koho by se mohla obrátit o pomoc. Její děti měly hlad. Nakonec se rozhodla, že jí nezbývá nic jiného než jít potřebné jídlo ukrást. Nezkušenou zlodějku však zaměstnanci obchodu jednoduše odhalili a přivolali policisty.
Theresa ukradla potraviny v přepočtu za necelých 800 Kč. Přivolaní policisté po rozhovoru se ženou uvěřili, že nekradla z chamtivosti. Museli však postupovat podle předpisů a Theresa musela všechno jídlo zase vrátit. Poté s ní sepsali zápis o krádeži a pustili ji domů. Žena se tak vrátila k hladovým dětem s nepořízenou a těžko říct, co se jí v té chvíli honilo hlavou.
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Policisté u ženy večer zazvonili
K večeru toho dne se však stalo něco, co nečekala. Někdo zazvonil u jejích dveří. Byli to policisté z obchodu, Keith Bradshaw a Candace Spraginsová. Příběh této ženy je nenechal chladnými a rozhodli se jí pomoci. Z vlastních peněz jí nakoupili potraviny za přibližně 3 000 Kč, aby mohla nakrmit své hladové děti. Žena nevěřila vlastním očím. O něčem takovém se jí ani nesnilo.
I když policisté nechtěli za svůj čin žádné zásluhy a chtěli zůstat v anonymitě, policejní oddělení z amerického Hillsborough zveřejnilo tento příběh laskavosti na svých facebookových stránkách. Nakonec se ukázalo, že to bylo nejlepší, co mohli udělat. Mnoho lidí se totiž nad maminkou bez peněz slitovalo a poslali jí peníze, aby se dostala z této nezáviděníhodné situace.
Jak se říká, sytý hladovému nevěří. Je škoda, že se žena neměla na koho obrátit o pomoc a musela jít krást. Většina lidí však její čin považuje za pochopitelný. Je dobře, že stále existují lidé ochotní pomoci těm, kteří to právě potřebují. Na SvětěKreativity se můžete podívat na další příběh policisty, jenž musel řešit velmi neobvyklý případ.
Článek Žena v obchodě ukradla jídlo v hodnotě 800 Kč. Policistům z jejího příběhu naskočila husí kůže pochází z webu Světkreativity.