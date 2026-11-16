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Chystaná velkolepá show Hvězdy na ledě odkrývá první slavná jména

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Na televizní obrazovky příští rok zamíří obdoba oblíbené StarDance, ovšem na bruslích a na ledě. Show Hvězdy na ledě oficiálně představuje první pětici soutěžících.
Sportovkyně Gabriela Soukalová. Foto: TV Nova / se souhlasem

Sportovkyně Gabriela Soukalová. Foto: TV Nova / se souhlasem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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