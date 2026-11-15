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Google Labs experimentuje s Tabletop, nástroj pro týmovou spolupráci a organizaci

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Google sice zrušil mnoho služeb, ale současně mnoho novinek představil. Některé se rodí ve speciálních divizích jako Google Labs. Právě ta se zaměřuje na experimenty...
Google Labs experimentuje s Tabletop, nástroj pro týmovou spolupráci a organizaci

Google Labs experimentuje s Tabletop, nástroj pro týmovou spolupráci a organizaci

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:03

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Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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