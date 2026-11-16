Zabezpečte své úspory: Jak si správně nastavit dvoufázové ověření v bance a na e-mailu

Představte si, že vám unikne heslo při phishingovém útoku nebo z databáze služby, kterou už dávno nepoužíváte. Útočník ho vyzkouší u vašeho e-mailu a uspěje. Přes e-mail si pak může obnovit přístup k dalším účtům, včetně bankovního. Dvoufázové ověření, tedy přihlášení, které kromě hesla vyžaduje ještě druhý nezávislý prvek, dokáže takovému řetězci útoků zabránit. Jenže „mít zapnuté 2FA“ a „mít ho správně nastavené“ jsou dvě různé věci. Správné nastavení znamená zvolit bezpečnější metodu než SMS, připravit si zálohu pro případ ztráty telefonu a nenechat si otevřená zadní vrátka, která by ochranu obešla. Pojďme se podívat, jak na to u e-mailu i bankovního účtu krok za krokem.
Proč heslo samo o sobě nestačí
Google ve své nápovědě k dvoufázovému ověření uvádí, že druhý krok při přihlašování výrazně snižuje riziko převzetí účtu. Důvod je jednoduchý: i kdyby útočník získal vaše heslo, bez druhého faktoru, například telefonu, bezpečnostního klíče nebo biometrického ověření, se do účtu nedostane.
Britské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) šlo v dubnu 2026 ještě dál. Tradiční metody druhého faktoru, včetně SMS kódů, jednorázových hesel z autentizačních aplikací a push notifikací, označilo za „inherentně zranitelné vůči phishingu“. Za odolné vůči phishingu považuje pouze passkeys a bezpečnostní klíče založené na standardu FIDO2. To ovšem neznamená, že SMS kódy nemají smysl. Stále představují lepší ochranu než samotné heslo. Mezi jednotlivými metodami ale existují výrazné bezpečnostní rozdíly:
- Passkey / bezpečnostní klíč FIDO2 – kryptografický klíč spojený s konkrétní službou, který je odolný vůči phishingu.
- Push notifikace v důvěryhodné aplikaci – přihlášení nebo operaci potvrdíte přímo na svém zařízení.
- Autentizační aplikace s jednorázovými kódy (Google Authenticator, Authy apod.) – kód se generuje přímo v zařízení.
- SMS – metoda zranitelná například vůči útokům na telefonní číslo, ale stále bezpečnější než samotné heslo.
Jak nastavit dvoufázové ověření na e-mailu
Napadený e-mail může útočníkovi otevřít cestu k řadě dalších účtů. Většina služeb, včetně bank, totiž používá e-mailovou adresu při obnově hesla. Proto začněte právě jeho zabezpečením.
Gmail / Google účet: Otevřete nastavení svého Google účtu a přejděte do sekce Zabezpečení → Dvoufázové ověření. Tuto funkci zapněte a jako druhý krok zvolte ideálně Google prompts, passkey nebo bezpečnostní klíč. SMS ponechte až jako poslední možnost. Poté si vygenerujte záložní kódy a uložte je mimo telefon, například vytištěné na bezpečném místě.
Google navíc nabízí možnost upřednostnit přihlašování pomocí passkeys. Díky nim se můžete přihlásit bez zadávání hesla, například otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje. Nejde jen o marketingovou funkci: passkeys využívají standard WebAuthn, který je součástí webových technologií W3C. Přihlašovací údaje jsou navázané na konkrétní web, takže je phishingová stránka nemůže jednoduše získat.
Seznam: V nastavení Seznam Účtu najdete sekci Zabezpečení účtu → Dvoufázové ověření → Přidat ověřovací zařízení. Seznam podporuje autentizační aplikaci i bezpečnostní klíč, takže nabízí také modernější způsoby zabezpečení účtu.
Centrum (Economia): Ve webové schránce přejděte do sekce Přihlašování → Změnit nastavení → Zabezpečení → Dvoufaktorové ověření. Následně naskenujte QR kód pomocí autentizační aplikace. Systém vám vygeneruje také 10 záložních hesel. Uložte si je na bezpečné místo, rozhodně však ne do stejného telefonu, který používáte k ověřování.
České banky: nejde o jedno tlačítko „zapnout 2FA“
V této oblasti je důležité znát jeden podstatný detail, který řada lidí neví. Česká národní banka vyžaduje silné ověření klienta při online přístupu k účtu a u elektronických plateb. Tato povinnost vychází z evropských pravidel a v praxi se uplatňuje od roku 2021.
Silné ověření znamená kombinaci alespoň dvou nezávislých prvků ze tří kategorií:
- znalost – například PIN nebo heslo,
- držení – například telefon nebo platební karta,
- biometrie – například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje.
U českých bank tedy většinou nemusíte dvoufázové ověření samostatně zapínat. Základní forma silného ověřování je již součástí jejich zabezpečení. Důležité je spíše to, jakou metodu používáte a jaké možnosti zabezpečení máte nastavené.
V praxi to u hlavních bank vypadá následovně:
- Česká spořitelna (George) – aktivace aplikace George a nastavení čtyř- až osmimístného PINu, případně také biometrického ověřování.
- ČSOB – Smart klíč, který aktivujete prostřednictvím aplikace a jednorázového aktivačního kódu.
- Komerční banka – KB Klíč / KB+, potvrzování operací přímo v aplikaci.
- Air Bank – spárování aplikace My Air s účtem. V nabídce Menu → Nastavení a banka → Nastavení lze zapnout přihlašování pomocí otisku prstu nebo rozpoznání obličeje.
- MONETA – aplikace Smart Banka, v jejímž nastavení lze zapnout ověřování pomocí otisku prstu.
- Raiffeisenbank – RB klíč v aplikaci Raiffeisen bankovnictví, jehož nastavení najdete ve správě zařízení.
- mBank – mKlíč, který aktivujete v aplikaci. V internetovém bankovnictví lze přes INFO → Nastavení přepínat mezi ověřováním pomocí SMS a mobilní autorizací.
- Fio banka – aplikace Smartbanking slouží jako výchozí způsob autorizace. V nabídce Moje Fio → Nastavení → Autorizace plateb lze upravit způsob potvrzování plateb a vypnout rychlé potvrzování, aby bylo vždy nutné zadat PIN nebo použít biometrické ověření.
Nejsložitější bývá první aktivace ověřovacího klíče. Některé banky ji umožňují provést samostatně v aplikaci, jiné vyžadují aktivační kód získaný na pobočce, v bankomatu nebo jiným způsobem. Vyhraďte si na celý proces přibližně 10 až 15 minut.
Co znamená „správně“ a kde lidé chybují
Zapnutí dvoufázového ověření je jen první část práce. Stejně důležité je zajistit, aby v celém systému nezůstalo slabé místo, které by útočníkovi umožnilo ochranu obejít. Mezi nejčastější chyby patří:
- SMS jako jediný druhý faktor. Útočník se může pokusit převzít kontrolu nad vaším telefonním číslem nebo vás přesvědčit, abyste mu ověřovací kód sami nadiktovali.
- Záložní kódy uložené v telefonu. Pokud o mobil přijdete, můžete současně ztratit přístup k ověřování i k záložním kódům.
- Důvěryhodný prohlížeč na sdíleném počítači. Pokud například v práci nebo na rodinném notebooku zaškrtnete možnost „důvěřovat tomuto zařízení“, může se při dalších přihlášeních druhý faktor přeskočit.
- Cizí biometrické údaje v telefonu. Pokud má váš partner nebo dítě ve vašem mobilu zaregistrovaný vlastní otisk prstu či obličej, může tím získat přístup také k aplikaci, která biometrické ověření používá.
- Potvrzování operací bez kontroly detailů. ČNB opakovaně upozorňuje, že pokud sami potvrdíte podvodnou transakci v rámci silného ověření, například na pokyn falešného „bankéře“ po telefonu, můžete tím útočníkovi umožnit provést platbu. V takové situaci navíc může být složitější domoci se náhrady vzniklé škody.
Mezinárodní data ukazují, že problém nespočívá jen v samotných technologiích. Podle průzkumu NCA/CybSafe z roku 2026 dvoufázové ověření pravidelně nepoužívá 53 % respondentů, přičemž pětina z nich ví, jak funguje. Mezi nejčastější důvody patří pocit, že ověřování zdržuje, nepřináší dostatečnou ochranu nebo vyžaduje telefon, který člověk nemá vždy po ruce.
Co dělat, když ztratíte telefon
Ztráta telefonu nemusí automaticky znamenat, že přijdete o přístup ke svým účtům. Důležité je mít předem připravené záložní možnosti. U Google účtu můžete využít záložní kódy, jiné přihlášené zařízení, alternativní telefonní číslo nebo hardwarový bezpečnostní klíč. Centrum nabízí 10 záložních hesel, která jsou určena právě pro podobné situace.
U bank se obnova přístupu obvykle řeší opětovným spárováním aplikace s účtem, aktivací prostřednictvím QR kódu na jiném zařízení, návštěvou pobočky nebo pomocí bankomatu. Konkrétní postup se liší podle banky.
Základní pravidlo zní: zálohy si připravte předem, ne až ve chvíli, kdy telefon ztratíte. Vytiskněte si záložní kódy, uložte je na bezpečné místo a ověřte si, že víte, jak se dostanete do bankovnictví i bez mobilu.
Nejlepší ochrana vašich úspor dnes nestojí na jediném hesle ani na jednom zařízení. Důležitá je kombinace zabezpečeného e-mailu, bezpečného ověřování v bankovní aplikaci a záložního plánu pro případ, že se něco pokazí. Několik minut věnovaných správnému nastavení se může vyplatit právě ve chvíli, kdy ho budete nejvíce potřebovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík