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Zabezpečte své úspory: Jak si správně nastavit dvoufázové ověření v bance a na e-mailu

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Dennívýzva
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Samotné heslo dnes nestačí k ochraně bankovního účtu ani e-mailu. Dvoufázové ověření přidává druhou bariéru, ale jen pokud je nastavené správně.
Účet, ověření

Účet, ověření

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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