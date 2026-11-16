Obchody 17. listopadu: Víme, zda si nakoupíte ve svém oblíbeném obchodě. I přesto ale platí výjimky

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva připadá letos na úterý 17. listopadu. Přestože jde o státní svátek, lidé kvůli němu nemusejí přesouvat pravidelné nákupy na jiný den. Na rozdíl od říjnového svátku, kdy musely velké prodejny zavřít, se tentokrát žádný zákonný zákaz prodeje neuplatňuje. Otevřít proto mohou také supermarkety Lidl, Kaufland, Albert, Tesco, Billa, Penny Market nebo Globus. Stejné pravidlo platí pro obchody s oblečením, elektronikou, nábytkem i pro velké prodejny potřeb pro domácnost a zahradu. Otevření není podmíněno velikostí prodejní plochy, takže zákazníci mohou nakupovat v malých samoobsluhách i rozsáhlých hypermarketech.
Rozhodující je skutečnost, že české předpisy rozlišují jednotlivé státní svátky a neukládají obchodníkům povinnost zavírat při každém z nich. Pro listopadový svátek není stanovena ani hranice 200 metrů čtverečních, která při jiných příležitostech určuje, zda se na prodejnu vztahuje zákaz prodeje. Provoz velkých obchodů tak může probíhat stejně jako během běžného úterý. Některé řetězce již oznámily, že své pobočky otevřou ve standardním režimu. To se týká například prodejen Billa a Kaufland. Zákazníci však musejí počítat s tím, že přesná otevírací doba se může mezi jednotlivými prodejnami lišit.
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Menší prodejny mohou upravit otevírací dobu
Možnost otevřít neznamená, že každý obchod musí zákazníky skutečně obsluhovat. O provozu rozhoduje samotný obchodník, který může zvolit kratší otevírací dobu nebo ponechat prodejnu celý den zavřenou. Výjimky se mohou objevit zejména u menších obchodů, soukromých provozoven a prodejen umístěných v obchodních centrech.
Zákazníkům proto nemusí stačit informace, že určitý řetězec bude mít během svátku otevřeno. Důležitá je otevírací doba konkrétní pobočky, která se dá zpravidla ověřit na internetových stránkách obchodníka nebo v jeho mobilní aplikaci. Předejít nepříjemnostem lze především při plánování nákupů ve večerních hodinách, kdy mohou některé provozovny zavírat dříve.
Pošty většinou zavřou, nákupy přes internet pokračují
Odlišná situace nastane u poštovních služeb, které během listopadového svátku nebudou fungovat ve stejném rozsahu jako obchody. Většina poboček České pošty zůstane 17. listopadu zavřená, takže vyřízení zásilek nebo jiných záležitostí přímo na přepážce bude nutné odložit. Výjimkou mohou být vybraná pracoviště se zvláštním provozním režimem.
Zákazníci by si proto měli ověřit dostupnost své pobočky, případně využít elektronické služby. Omezení běžného poštovního provozu ovšem neznamená automatické zastavení nákupů na internetu. Internetové supermarkety Rohlík a Košík počítají s doručováním nákupů také během státního svátku, dostupnost jednotlivých doručovacích časů se však řídí jejich aktuální nabídkou.
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Další povinné zavření obchodů přijde o Vánocích
Listopadový svátek je posledním letošním státním svátkem, při kterém se zákazníci nemusejí obávat zákonného omezení provozu velkých prodejen. Následující změna nastane až na Štědrý den, který letos připadá na čtvrtek 24. prosince. Obchody s prodejní plochou přesahující 200 metrů čtverečních budou moci prodávat pouze do poledne, přičemž některé prodejny mohou zavřít ještě dříve.
Na první a druhý svátek vánoční, tedy v pátek 25. prosince a v sobotu 26. prosince, budou muset tyto obchody zůstat zavřené po celý den. Omezení se však nevztahuje například na menší prodejny do 200 metrů čtverečních, čerpací stanice nebo lékárny. Kdo tedy plánuje větší vánoční nákupy, měl by s odlišným prosincovým režimem počítat včas.
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