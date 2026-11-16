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Na papíře to není dům. Nejužší stavba světa nemá ani 1 okno, a přesto se v ní dá žít

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Do běžného domu vejdete dveřmi ve zdi. Do jedné varšavské stavby se ale leze zespodu a schody, po...
Na papíře to není dům. Nejužší stavba světa nemá ani 1 okno, a přesto se v ní dá žít

Na papíře to není dům. Nejužší stavba světa nemá ani 1 okno, a přesto se v ní dá žít

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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