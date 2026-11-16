Na papíře to není dům. Nejužší stavba světa nemá ani 1 okno, a přesto se v ní dá žít

Do běžného domu vejdete dveřmi ve zdi. Do jedné varšavské stavby se ale leze zespodu a schody, po kterých jste přišli, vám za chvíli poslouží jako podlaha. Úřady ji za dům nepovažují, okno ve zdi na ní nenajdete, a přesto v ní lidé přespávají. Jmenuje se Keretův dům a je vtěsnaný do úzké mezery mezi dvěma domy. Na podzim 2026 ji znovu proslavilo video z prohlídky, které natočil indický influencer Rishabh Wadhwa.
Do domu se leze zespodu
Keretův dům je zvednutý na podpěrách nad zemí. Dveře ve zdi nemá, vchází se do něj zespodu po schodech na dálkové ovládání. Když je po vstupu zvednete, stanou se podlahou obytné části.
V tak úzkém prostoru by pevné schodiště zabralo místo, které je potřeba na život. Celá podlahová plocha má podle záznamu Guinnessovy knihy rekordů zhruba 14 m². Musí se na ni vejít kuchyně, koupelna i místo na spaní.
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Po zvednutí schodů stojíte rovnou v obytné části, kde je i místo na práci. Hned vedle se vešla kuchyňka s miniaturní ledničkou na pár nápojů a sprchový kout, který sdílí prostor se záchodem. Spát se chodí o patro výš, a to jen po žebříku. Nahoře je kromě postele ještě malý pracovní stolek.
V Keretově domě se na spaní leze po žebříku do horního patra, kde je kromě postele i malý pracovní stolek. Ilustrační foto. Zdroj: Ketut Subiyanto / Pexels.
Stavba má ocelový rám a stěny z izolačních sendvičových panelů. Celý interiér je natřený nabílo, takže drobný prostor působí světleji.
Vodu a kanalizaci řeší stavba po svém: obstarává je vlastní systém podle vzoru lodí, na městské sítě napojený není. Elektřinu má stavba ze sousední budovy.
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Stavba stojí ve varšavské čtvrti Wola, vsazená do mezery mezi domy Chłodna 22 a Żelazna 74. Z jedné strany sousedí s předválečným cihlovým činžákem, z druhé s poválečným betonovým družstevním domem. Klasické okno ve zdi by tu nemělo smysl, protože by do něj mezi dvěma stěnami nešlo světlo. Denní světlo proto propouští poloprůsvitný plášť a shora prosklená střecha.
Mezera mezi domy je přitom širší než samotná stavba, která ji celou nevyužívá. Rozdíl je vidět na rozměrech:
v nejužším místě v nejširším místě mezera mezi domy 92 cm 152 cm samotná stavba 72 cm 122 cm Pro úřady umělecké dílo, pro Guinnesse rekord Přečtěte si také: Češi topí naplno, a doma je stejně zima. Teplo kradou 2 místa, na která měly babičky trik
Úředně Keretův dům obytnou budovou není. Polské stavební předpisy nesplňuje, a proto je vedený jako umělecká instalace, i když se v něm přespává. Guinnessova kniha rekordů ho přesto zapsala jako nejužší dům světa.
Navrhl ho architekt Jakub Szczęsny ze skupiny Centrala. Při otevření v roce 2012 počítal s tím, že stavba bude stát nejméně dva roky, a připouštěl, že zůstane natrvalo. V listopadu 2026 stále stojí a slouží. Architektova kresba domu tuší na papíře je navíc ve sbírce architektury a designu newyorského muzea MoMA, kterému ji sám daroval.
Kdo tu dnes přespává
Jméno má stavba po izraelském spisovateli Etgaru Keretovi, který se stal jejím prvním obyvatelem. Jeho matka přežila varšavské ghetto a otec přečkal válku v úkrytu, kde se dalo jen sedět. Místo má i vlastní historii. Pár kroků od dnešní stavby stávala za druhé světové války lávka, po které se přecházelo mezi dvěma částmi varšavského ghetta. Právě tady se velké a malé ghetto dotýkalo.
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Dnes slouží Keretův dům jako krátkodobá tvůrčí rezidence pro pozvané spisovatele a umělce.
Kdo by chtěl stavbu vidět zevnitř na vlastní oči, musí si k listopadu 2026 počkat na některý z vybraných dnů otevřených dveří. Jindy se veřejnost dovnitř nedostane.
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