Kvíz: Získáte 10 bodů z 10? Poznejte animované filmy Netflixu podle obrázkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Získáte 10 bodů z 10? Poznejte animované filmy Netflixu podle obrázků
Článek byl publikován 16.11.2026 08:18
Edinburský detektiv Carl Morck a jeho parta vyděděnců ze sklepní kanceláře se vracejí. Natáčení 2. řady...
Marie Rottrová, která 13. listopadu slaví 85. narozeniny, má za sebou nejen pozoruhodnou hudební kariéru,...
Na HBO Max momentálně sklízí úspěch polský seriálový thriller Trýzeň (The Torment, Zmora), který si v ničem...
Freddy Horniman, rozmazlený mladší bratr s talentem na průšvihy, se ve třetí řadě Gentlemanů neukáže. Jeho...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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