Vyšroubovala vruty z výběhu! Medojedí slečna už řádí v Praze

Vyšroubovala vruty z výběhu! Medojedí slečna už řádí v PrazePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tyto šelmy obývající africké a asijské pouště, polopouště či savany nejsou ve svém jídelníčku vybíravé. Pochutnají si stejně tak dobře na larvách hmyzu, měkkých plodech nebo vejcích, jako na malých obratlovcích či zdechlinách.Zdroj: Zoo Praha
Článek byl publikován 16.11.2026 08:19
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