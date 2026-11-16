Vánoční linecké cukroví, které zaujme na první pohled. Klasické pečení tentokrát v nápaditějším provedení

Linecké peču už roky a docela přesně si vybavuji období, kdy mi dávalo zabrat víc než medovníčky nebo vosí hnízda. Dneska na něj jdu jednodušeji: držím se poměru 3:2:1, těsto válím mezi dvěma pečicími papíry a nechávám ho přes noc v lednici. Ráno se s ním pracuje úplně jinak. Dobře se vykrajuje, tvary neutíkají do stran a po slepení vypadá i obyčejné linecké skoro jako cukroví z pečlivě připraveného tácu.
Na lineckém se mi líbí hlavně to, že jeho základ nemusí nikdo složitě vymýšlet. Je známý, poctivý, funguje. Jenže stačí maličkost a cukroví dostane jinou náladu. Jednou přidám do těsta
skořici, jindy trochu kakaa nebo jen špetku perníkového koření. Když mám chuť na jemnější výsledek, sáhnu po , která se v lineckém objevuje i v novějších úpravách. Zabere to sotva pár minut navíc, ale na míse je rozdíl vidět hned. meruňkové marmeládě
Můj tip zní: Jestli vás u lineckého nejvíc trápí měkké těsto a tvary, které po upečení připomínají spíš ovál než kolečko, nechte rozválené pláty opravdu vychladit přes noc. Mně tenhle postup ušetřil dost práce i pár zbytečných nervů. Recept na křehké linecké cukroví trochu jinak
Doba přípravy těsta: 15 minut Chlazení těsta: přes noc Doba pečení: 8 až 10 minut Počet kusů: podle velikosti vykrajovátek, zhruba 35 až 45 slepených kousků Ingredience pro přípravu 300 g hladké mouky 200 g studeného másla 100 g moučkového cukru 2 žloutky 1 špetka soli 1 lžička mleté skořice nebo perníkového koření 1 lžička kakaa, pokud chcete část těsta tmavší 4 až 5 lžic meruňkové nebo rybízové marmelády na slepování 2 až 3 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy domácího lineckého cukroví
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a špetku soli. Přidejte na kostičky nakrájené studené máslo, potom žloutky a podle chuti také skořici nebo perníkové koření. Těsto zpracujte svižně, jen než se suroviny spojí. Žádné dlouhé hnětení.
2. Kdo chce trochu pestřejší linecké, může těsto rozdělit na dvě části. Do jedné zapracujte
kakao, druhou nechte světlou. V míse to většinou nevypadá nijak zvlášť slavnostně, ale po upečení a slepení je kontrast pěkný.
3. Každou část dejte mezi dva archy
pečicího papíru a rozválejte na plát vysoký asi 2 až 3 mm. Pracovní desku tím nemusíte podsypávat moukou a těsto se tolik nezahřívá.
4. Rozválené pláty přesuňte na tác nebo plech a uložte je do lednice, ideálně
přes noc. Druhý den jsou pevnější, nelepí se na vykrajovátka a celá práce jde o poznání klidněji. Troubu předehřejte na 170 °C
5. Nachystejte si plech se
silikonovou děrovanou podložkou nebo s pečicím papírem. Děrovanou podložku mám na linecké ráda, protože spodek bývá upečený rovnoměrněji.
6. Z vychlazeného těsta vykrajujte tvary. Formičku občas zlehka poprašte
moukou přes sítko, hlavně u jemnějších tvarů. Do horních dílů vykrojte malé okénko.
7. Kousky skládejte na plech s menšími rozestupy. Pokud je v kuchyni teplo a těsto povoluje rychleji, dejte celý plech ještě na
15 minut do lednice. Vypadá to jako zdržení, ale tvarům to znatelně pomůže.
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8. Pečte v předehřáté troubě
8 až 10 minut. Linecké má zůstat světlé, jen okraje mohou lehce zezlátnout. Když ztmavne víc, bývá potom sušší.
9. Upečené kousky nechte úplně vychladnout. Hned po upečení jsou křehké a snadno prasknou, zvlášť ty s okénkem. Mně se nejvíc osvědčilo nechat je do druhého dne odpočinout.
10. Druhý den potřete spodní díly
marmeládou a opatrně přiložte horní část. S meruňkovou marmeládou je linecké jemnější a působí trochu svátečněji. Rybízová zase přidá příjemnou kyselost.
11. Slepené cukroví nakonec lehce pocukrujte
moučkovým cukrem. Když se cukruje až po slepení, cukr se zbytečně nevpíjí do náplně a povrch zůstane čistší. Podávejte po jednom až dvou dnech rozležení a skladujte v uzavřené krabici v chladu. Foto: Cooky.cz, Z hotového lineckého cukroví lze vytvořit tuto krásnou ozdobu stolu. Linecké jako malá domácí paráda Pokud chcete jemnější chuť, nahraďte část hladké mouky špaldovou moukou. Těsto bude o něco voňavější a na skus velmi příjemné. Na slepování se hodí hustší marmeláda. Řidší náplň ráda vytéká do stran, hlavně když se s cukrovím hned manipuluje. Při pečení více druhů tvarů hlídejte menší kousky zvlášť. Drobné hvězdičky jsou hotové dřív než větší kolečka.
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