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Senioři s nejnižší penzí si polepší víc než ostatní: Minimální důchod vzroste od ledna 2027 o 540 Kč na 10 340 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Až si senioři v lednu 2027 porovnají, kolik jim na účtu přibylo, […]
Senioři s nejnižší penzí si polepší víc než ostatní: Minimální důchod vzroste od ledna 2027 o 540 Kč na 10 340 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 16.11.2026 07:10
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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