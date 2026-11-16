Na Česko se ženou lijáky. Meteorologové očekávají zásadní změnu počasí

Nový listopadový týden přinese do České republiky převážně zataženou oblohu a časté srážky. Přestože se denní teploty budou na několika místech pohybovat nad desetistupňovou hranicí, příliš příjemné počasí se očekávat nedá. Déšť postupně zasáhne všechny kraje, přičemž největší množství vody spadne v horských oblastech. Během pracovního týdne tam mohou srážkové úhrny dosáhnout až 50 milimetrů. Situaci navíc zkomplikuje zesilující jihozápadní vítr, jehož nárazy mohou místy překročit 60 kilometrů v hodině. Výraznější změna nastane už v pondělí 16. listopadu, kdy se začne projevovat přechod jednotlivých frontálních systémů. Zatímco v nižších polohách bude převážně pršet, na horách se přechodně objeví také sněhové vločky.
Nejvydatnější déšť dorazí v úterý
Pondělní počasí bude převážně oblačné až zatažené s místním deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude většinou chladněji. V úterý 17. listopadu se však srážky rozšíří prakticky na celé území České republiky. Nejintenzivnější déšť se očekává v horských oblastech, především na Šumavě, kde může během jediného dne spadnout místy 30 až 40 milimetrů vody. Takové množství odpovídá 30 až 40 litrům vody na každý metr čtvereční. V ostatních částech země se předpokládají zpravidla nižší srážkové úhrny, přičemž jejich intenzita se bude během dne měnit. Odpoledne a večer by měl déšť od západu postupně ustávat a místy se může protrhat i oblačnost. Denní teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 6 až 11 stupni, v některých částech Čech mohou vystoupit až ke 13 stupňům.
Silný vítr zasáhne především Čechy a Slezsko
Kromě deště bude nutné počítat také se silným větrem. Největrnější počasí se očekává během úterý a středy, kdy mohou nárazy jihozápadního větru dosahovat 55 až 70 kilometrů v hodině. Na horských hřebenech mohou přechodně dosáhnout až 90 kilometrů v hodině. Silnější vítr může komplikovat pohyb ve vyšších polohách a zvyšovat riziko pádu oslabených větví. Ve středu 18. listopadu zůstane počasí proměnlivé s četnými přeháňkami, které se budou objevovat na většině území. Denní teploty se vyšplhají na 8 až 13 stupňů, takže půjde o jeden z nejteplejších dnů týdne. Přesto bude kvůli větru pocitová teplota nižší, než jakou budou ukazovat teploměry. Během čtvrtečního dne by měl vítr postupně slábnout, přeháňky však zcela neustanou.
Na horách začne sněžit, přidají se i noční mrazy
Výraznější ochlazení se očekává až v závěru týdne. Ještě v pátek 20. listopadu mohou teploty na jižní Moravě vystoupit až ke 14 stupňům, zatímco v dalších dnech začne teplejší vzduch postupně ustupovat. V horských oblastech budou dešťové srážky přecházet ve sněžení a při vhodných podmínkách se může vytvořit slabá nová sněhová pokrývka. Na severních horách se sněhové vločky mohou objevit už v noci na úterý, zejména ve vyšších polohách. Během víkendu se denní maxima sníží většinou na 3 až 8 stupňů. V noci mohou teploty opět klesat pod bod mrazu, místy až ke dvěma stupňům pod nulou. Nebezpečí namrzání tak nelze vyloučit zejména na mokrých silnicích a v horských oblastech. Obloha zůstane převážně oblačná až zatažená a místy se budou stále objevovat přeháňky, na horách také sněhové.
Teplé počasí nebude mít dlouhého trvání
Nadcházející dny přinesou poměrně výrazné teplotní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi republiky. Zatímco některé nížiny mohou mít odpoledne téměř jarních 14 stupňů, na horských hřebenech se budou teploty pohybovat jen několik stupňů nad nulou. Důvodem proměnlivého počasí je střídání frontálních systémů a proudění teplejšího vzduchu od jihozápadu. Postupně se však do střední Evropy začne dostávat chladnější oceánský vzduch od západu, který přinese pokles teplot. Listopadové oteplení tak nebude trvalé a závěr týdne se bude více podobat běžnému počasí v tomto ročním období. V dalších dnech bude důležité sledovat zejména upřesňování srážkových úhrnů a hranice sněžení, které se mohou v jednotlivých horských oblastech výrazně lišit.
Zdroje: in-pocasi.cz, ceskenoviny.cz