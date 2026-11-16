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Gauthier skóroval podeváté za sebou. Anaheim čekal na takovou sérii 29 let

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Cutter Gauthier znovu skóroval při vítězství Anaheimu 6:1 nad Calgary. Devět zápasů s gólem v řadě nikdo v NHL nepředvedl od Teemu Selänneho v roce 1997. A za osm listopadových utkání nasázel 14 branek.
Gauthier skóroval podeváté za sebou. Anaheim čekal na takovou sérii 29 let

Gauthier skóroval podeváté za sebou. Anaheim čekal na takovou sérii 29 let

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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