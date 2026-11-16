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Američanky nedaly Finsku žádnou šanci. Po výhře 5:0 si zahrají o další titul mistryň světa

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Hokejistky Spojených států amerických potvrdily svou mimořádnou sílu a v semifinále mistrovství světa v Dánsku porazily Finsko jednoznačně 5:0. O výsledku rozhodly už během prvních dvou třetin.
Američanky nedaly Finsku žádnou šanci. Po výhře 5:0 si zahrají o další titul mistryň světa

Američanky nedaly Finsku žádnou šanci. Po výhře 5:0 si zahrají o další titul mistryň světa

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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