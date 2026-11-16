Kouzlo Vánoc schované v krabici. Udělejte letos radost těm nejchudším díky projektu Krabice od bot

Vánoce se nezadržitelně blíží a spolu s nimi odstartoval také šestnáctý ročník největší české charitativní sbírky Krabice od bot. Projekt neziskové organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické má jasný cíl. Potěšit děti v tíživé sociální situaci a nabídnout jim radost z nečekaného vánočního překvapení pod stromečkem.
Praktická pomoc krok za krokem
Systém darování je velmi snadný a vyžaduje jen trochu plánování. Zájemci o zapojení do projektu si musí nejprve vybrat vhodné sběrné místo na speciální online mapě, která se veřejnosti otevírá 16. listopadu přesně v pravé poledne. Přes interaktivní systém dobrovolníci zjišťují přesný počet potřebných dětí v daném regionu včetně jejich věku a pohlaví. Dárce si v rezervačním formuláři zvolí konkrétní dítě – věk a zda bude pro dívku nebo chlapce – pro které balíček připraví.
Každý rok se po celé republice otevírá více než 290 sběrných míst. Jejich provoz zajišťují prověření dobrovolníci ve svém volném čase. Spolupracují úzce s místními úřady, azylovými domy, terénními pracovníky i školami, aby se pomoc dostala přesně tam, kde je skutečně potřeba. Dárky nevyužité v daném regionu putují do sociálně vyloučených lokalit a na ubytovny. Příjem balíčků potrvá od 23. listopadu do 7. prosince.
Kouzlo správného balení
Dárci musí pro svůj příspěvek vybrat pevnou krabici, která se svými rozměry podobá běžné krabici od bot. Příliš objemné obaly od banánů organizátoři nepřijímají z ryze praktických důvodů. Dobrovolníci svážejí dárky ve vlastních autech a velké balíky zabírají v kufrech zbytečně moc cenného místa. Zakázané jsou také měkké dárkové tašky a igelitové pytle.
Zabalení musí působit slavnostně. Balíček patří do pěkného vánočního papíru. Někde probíhá kontrola obsahu přímo na sběrném místě, proto je nutné dopředu pozorně sledovat online instrukce. Viditelný identifikační štítek s věkem a pohlavím vybraného dítěte nesmí na obalu chybět. Organizátoři doporučují jeho důkladné připevnění silnou lepicí páskou nebo rovnou použití samolepky. Zdobení drobnými mašličkami a hvězdičkami vhodné není, při převozu velmi často odpadávají.
Radost ukrytá uvnitř
Obsah krabice by měl tvořit smysluplný mix drobných dárků. Pro mnohé děti z chudých poměrů jde často o jedinou vánoční nadílku, proto se vyplatí přidat k praktickému oblečení i nějakou drobnou hračku, pastelky nebo sladkosti. Vložené věci musí být vždy čisté, bezpečné a v bezvadném stavu. Dovnitř se v žádném případě nepatří peníze nebo drahá elektronika. Kdo raději přispěje finanční částkou, má možnost využít dlouhodobý fond pro pomoc dětem v nouzi.
Pro snadnější rozhodování připravili autoři projektu užitečný seznam tipů rozdělených podle věku dětí. Batolata ocení navlékací kroužky a dětskou kosmetiku. Předškoláci si rádi hrají s plastelínou, skládají velké puzzle a prohlížejí samolepkové sešity. Školáci uvítají kreativní sady pro tvoření, fixy, sportovní potřeby, knihy nebo karetní hry. Teenageři se potěší kosmetickým balíčkem, sluchátky, diářem, powerbankou či drobnou bižuterií. I letos bude možnost obdarovat i maminku, tatínka nebo celou rodinu. Každý rok zmizí nejrychleji balíčky pro malé děti, ale nezapomínejme ani na ty starší, kteří si také zaslouží drobnosti pod stromeček.
V krabici může být ukrytý také osobní vzkaz s vánočním přáním nebo fotografií dárce. Podporu akci vyjádřila i manželka prezidenta Eva Pavlová, která nad letošním ročníkem převzala záštitu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, krabiceodbot.cz/o-projektu/jak-to-funguje/).