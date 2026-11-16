Moc dobře vypadáte, takhle nemůže vyšetřovatel vypadat. Roman Zach popsal, jak mu vzhled málem vzal vysněnou roli

Když se řekne casting na televizního kriminalistu, většina lidí si představí zkoušku hereckého řemesla. Monolog, improvizace, chemie s protějškem před kamerou.
U Romana Zacha ale rozhodoval úplně jiný parametr. „Vždyť on vypadá dobře, to se nehodí,“ zněla podle jeho vzpomínek opakovaná námitka. Zach v rozhovoru pro iDNES přiznal, že si roli musel doslova vydobýt a že celý zápas se odehrával na poli vizuálního typu, nikoli hereckých schopností. Proč „fešák“ nesedí do role suchého kriminalisty
Kapitán Adam Kreiner měl od počátku fungovat jako protiváha excentrické Marty. Tvůrci ho navrhli jako extrémně upjatého, akurátního policistu posedlého pořádkem a čistotou,
typ, který budí dojem stoického úředníka spíš než charismatického hrdiny. Zach sám to shrnul jednoduše: jeho úkolem je být „odrazovou deskou“, aby vedle něj hlavní hrdinka vynikla.
Jenže Zachův přirozený vizuál (urostlá postava, výrazné rysy, sebevědomé vystupování) tahle zadání podkopával. Kostýmní výtvarnice Zuzana Mazáčová to v
oficiálním bonusu TV Nova pojmenovala bez obalu: Výroba tedy řešila paradox, obsadit herce, jehož přirozenou přitažlivost musí systematicky potlačovat. „Bylo těžké nedělat z něho fešáka.“ Příčesek, brýle a „divné účesy“: jak se rodil Kreiner
Řešení přišlo z maskérny a kostýmní dílny. Zach vzpomíná na příčesek a brýle jako první kroky, jimiž se jeho obraz posouval směrem k představě tvůrců.
popsal s úsměvem v rozhovoru pro Super.cz. Výsledek ale musel vypadat věrohodně, ne groteskně, Kreiner měl působit sevřeně, ne komicky. „Dělali mi divné účesy a divné brýle, abych prošel,“
S druhou řadou se stylizace ještě zpřesnila. Přibyla konkrétní úprava česání (patka vyčesaná do vlnky) a nový typ brýlí, které
postavu dál oddalovaly od Zachova běžného mediálního obrazu. Každý detail sloužil jedinému cíli: aby divák viděl pedantického vyšetřovatele, a ne pohledného muže, který si hraje na detektiva.
Podle nás právě tahle pečlivost odlišuje Kreinera od řady tuzemských seriálových kriminalistů. Většina českých krimi staví na dominantním mužském tahounu,
Kreiner je vědomě budovaný jako sekundární osa příběhu, jejíž síla spočívá v kontrastu s Martou. Zach to přijal a opakovaně zdůrazňuje, že ho „divné postavy“ přitahují víc než charismatičtí hrdinové, protože ho vytahují z komfortní zóny. Čísla dokazují: Marta patří mezi českou krimi elitu
Případy mimořádné Marty se od startu zařadily mezi nejsilnější kriminální tituly TV Nova. První řada dosáhla průměrného podílu 24,62 % v cílové skupině 15–54 let, druhá řada ho ještě překonala s 25,19 % a průměrem 1,153 milionu diváků starších čtyř let.
Pro srovnání s dalšími domácími krimi:
Seriál Řada Podíl CS 15–54 Diváci 4+ Případy mimořádné Marty 1. řada 24,62 % – Případy mimořádné Marty 2. řada 25,19 % 1,153 mil. Odznak Vysočina 3. řada 24,81 % – Vraždy v kraji premiéra 31,50 % 1,219 mil.
Marta se drží na úrovni Odznaku Vysočina a zaostává jen za výjimečně silným startem Vražd v kraji. Stabilní růst mezi první a druhou řadou naznačuje, že si seriál buduje věrné publikum, a právě kontrast Marty s Kreinerem bývá uváděn jako jeden z pilířů, proč diváci zůstávají.
Zdroj fotografie: Nextfoto Třetí řada za dveřmi: co čeká Kreinera i diváky
Osmidílná třetí série dorazí na Oneplay v neděli 11. října 2026, lineární premiéra na TV Nova následuje 18. října. Tvůrci slibují výraznější důraz na vztahy mezi postavami:
Marta se vrací k policii, do týmu přibývá nováček Vojta Hampl a případy zavedou vyšetřovatele do věznice, na sídliště ovládané drogovým gangem, do ášrámu i na lékařskou fakultu, kde se řeší podezření na „upíra“.
Pro Zacha to znamená další porci maskérského kouzlení a další sérii scén, v nichž musí svou přirozenou energii držet na uzdě. Kreiner zůstává tím, čím byl od začátku, pedantickým protipólem nepředvídatelné hrdinky. A právě ten rozpor mezi hercem a postavou, mezi mužem, kterému říkají „fešák“, a kriminalistou, který nesmí jako fešák vypadat, dává celé dvojici na obrazovce zvláštní napětí, které čísla sledovanosti potvrzují.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová