Babička po smrti dcery dostala do péče tři vnuky. Úřadu nakonec vrací příspěvky za čtyři měsíce

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nezačal všem třem sourozencům chodit současně. Dva ho dostávali od června 2023, třetí od července. Na děti přispívali výživným jejich otcové a při určení příspěvku se tehdy přihlíželo i k těmto penězům. Sirotčí důchody po matce však Česká správa sociálního zabezpečení poprvé vyplatila až v prosinci. Právě první platba oddělovala měsíce, kdy děti dostávaly příspěvek v odpovídající výši, od doby, kdy už jim příspěvek nenáležel, protože součet výživného a důchodu byl vyšší než jeho zákonná výše. V rozhodnutích o vrácení peněz úřad původně tento rozdíl pominul.
Související článek: Sirotčí důchod v roce 2026: Kdy má dítě nárok a ve kterých případech ho nezíská
Před první prosincovou výplatou přeplatek nevznikl
Dne 20. února 2025 úřad vydal rozhodnutí, podle kterých měla žena vrátit příspěvky i za první měsíce péče. Podle pozdějšího posouzení však až do listopadu 2023 nebylo co vracet. Chlapci sirotčí důchod ještě nepobírali, takže nebylo možné jeho částku odečítat z peněz na jejich potřeby.
V prosinci se situace změnila. Babička při žádosti podepsala poučení, podle něhož měla změnu ohlásit do osmi dnů. První platbu v této lhůtě nenahlásila a příspěvky přesto ještě několik měsíců přicházely. Za tuto část přeplatku odpovídala ona.
O důchodech napsala do žádostí o přídavky
Související článek: Kvůli říjnovému přepočtu superdávky novou žádost nepotřebujete. Doklady ale ano
V dubnu 2024 se babička na úřad obrátila kvůli jiné dávce. Žádala o přídavky na děti a do žádostí uvedla, že vnuci dostávají sirotčí důchody. Podle výše výživného a vyplácených důchodů už chlapcům příspěvek nenáležel. O důchodech se tak úřad dozvěděl při vyřizování přídavků, při výplatě příspěvku však tyto údaje nevyužil. Peníze ale dál posílal až do listopadu. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše nebylo možné chtít po ženě, aby nesla následky i za měsíce, kdy už o důchodech úřad věděl.
Ministerstvo původní rozhodnutí zrušilo
Související článek: Kalkulačka superdávky může seniorům ukázat jejich možnosti. Pro rok 2027 to ale většina z nich nepozná
Úřad práce po upozornění sám požádal ministerstvo o přezkum. Ministerstvo původní rozhodnutí zrušilo 7. října 2025 a úřad pak musel jednotlivá období rozlišit. Před první výplatou důchodů přeplatek vůbec nevznikl. Od dubna 2024 naopak vznikal i poté, co měla babička oznámení o penězích pro vnuky za sebou. V nových rozhodnutích z 13. listopadu proto úřad požadoval vrácení jen za čtyři měsíce, od prosince 2023 do března 2024. Dětský ombudsman uzavřel šetření v srpnu 2026, kdy už měla rodina rozhodnutí opravená.
eso.ochrance.cz, deti.ochrance.cz