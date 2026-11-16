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Češi si oblíbili startovací powerbanky na auto. V zimě vás zachrání bez pomoci druhých

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Dennívýzva
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Kontrolky se rozsvítí jen napůl, startér se dvakrát líně otočí a ztichne. Parkoviště je prázdné a soused s kabely nikde. Na takové ráno stačí krabička, která se vejde do přihrádky. Krabička místo druhého auta Uvnitř startovací powerbanky je lithiový akumulátor, ven vedou dva kabely s krokosvorkami. Když autobaterie nemá sílu, převezme na několik sekund její […]
Češi si oblíbili startovací powerbanky na auto. V zimě vás zachrání bez pomoci druhých

Češi si oblíbili startovací powerbanky na auto. V zimě vás zachrání bez pomoci druhých

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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