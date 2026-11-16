Češi si oblíbili startovací powerbanky na auto. V zimě vás zachrání bez pomoci druhých

Kontrolky se rozsvítí jen napůl, startér se dvakrát líně otočí a ztichne. Parkoviště je prázdné a soused s kabely nikde. Na takové ráno stačí krabička, která se vejde do přihrádky.
Krabička místo druhého auta
Uvnitř startovací powerbanky je lithiový akumulátor, ven vedou dva kabely s krokosvorkami. Když autobaterie nemá sílu, převezme na několik sekund její práci a vysokým proudem roztočí startér. Říká se jí také booster nebo jump starter. Prodávají ji běžné e-shopy i diskonty a průvodci zimní výbavou ji doporučují vozit s sebou.
S kabely potřebujete druhé auto a ochotného řidiče, s powerbankou si poradíte sami. Platí to ovšem jen u vybité, ale nepoškozené baterie. Powerbanka navíc musí být nabitá, nepromrzlá a dost silná na váš motor.
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Chlad zpomaluje chemii olověné autobaterie. Podle rad ÚAMK z roku 2021 může baterie pod −10 °C ztratit asi 30 % kapacity a kolem −20 °C zhruba polovinu, hlavně když už je ve špatné kondici. Studený motor přitom ke startu potřebuje víc energie.
Mráz oslabuje autobaterii i lithiové články startovací powerbanky. Ilustrační foto. Zdroj: freestocks.org / Pexels.
Lithiové články v powerbance mráz oslabuje také. Německý autoklub ADAC v lednu 2016 zkoušel sedm tehdejších levnějších boosterů do 150 eur. Při −18 °C nesplnil údaje výrobce žádný z nich a při 0 °C jen jeden. Po mírném zahřátí se výkon většinou vrátil. Tři boostery z téhož testu se při zkratu roztavily a kouřily a polský časopis Auto Świat v roce 2022 našel levné kusy bez zkratové ochrany. Hlídejte proto ochranu proti přepólování, zkratu a přehřátí. Které přístroje v těchto testech neobstály, uvádějí zdroje pod článkem.
ADAC radí mít powerbanku pokud možno v pokojové teplotě a vozit ji s sebou. Průvodci a výrobci doporučují brát ji do auta nabitou, nejlépe do kabiny, a v létě ji nenechávat v autě na slunci. Při nákupu hledejte model, který zvládá provoz od −20 °C. Nabíjejte ji jen nad 0 °C.
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Při výběru rozhoduje startovací proud v ampérech. Naftové motory mají vyšší kompresi, a proto ho potřebují víc než benzinové. Orientačně platí:
Motor Zhruba potřebujete velký diesel, SUV nebo dodávka 1 500 A a víc naftový do 2,0 l nebo benzinový do 3,5 l 800–1 000 A benzinový do 2,0 l 400–600 A
Velké číslo „peak“ na obalu udává špičkový proud, který přístroj vydá jen v prvním okamžiku. Prodejci ho občas zaměňují se startovacím proudem, který přístroj udrží po celou dobu točení startéru a bývá několikanásobně nižší.
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Když auto naskočí jen s powerbankou a druhý den znovu, baterie nejspíš dosluhuje nebo ji nedobíjí alternátor. Powerbanka ji nenabije, proto hledejte příčinu, nebo baterii vyměňte. Pokud motor nenaskočí ani s připojeným zdrojem, vada může být ve startéru, imobilizéru nebo elektronice a tam powerbanka nepomůže.
Výpadek elektrického posilovače řízení, ESP nebo ABS za jízdy hrozí, když svépomocí nastartujete auto se závadou nebo vadnou baterií. ADAC proto radí startovat sami jen auto, které je jinak v pořádku.
Teče z baterie elektrolyt, má na obalu trhlinu, je vyboulená nebo zamrzlá? Pak s ní nestartujte ani ji nenabíjejte, protože hrozí výbuch. Pokud je baterie v takovém stavu, auto brzy znovu nenaskočí nebo tušíte poruchu, obraťte se na servis nebo asistenční službu a nechte prověřit baterii i alternátor.
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Před startem zkontrolujte, kolik energie v powerbance zbývá, protože s nízkým nabitím na motor stačit nemusí. Jeden výrobce uvádí spolehlivý start až při nabití nad 50 %. S nabitou powerbankou a nepoškozenou baterií postupujte podle návodu k přístroji, obvykle takto:
Vypněte zapalování a všechny spotřebiče. Červenou svorku připojte na plus pól, černou na minus pól nebo podle návodu na nelakovaný kov kostry vozu. Zapněte powerbanku a počkejte, až se rozsvítí kontrolka OK. Startujte nejvýš 5 sekund. Další pokus zkuste až po pauze podle návodu. Po nastartování odpojte nejdřív černou a pak červenou svorku.
Motor nechte běžet a vyrazte na delší jízdu. Podle ÚAMK začne alternátor baterii dostatečně dobíjet zhruba až po 15 km. Nouzový režim pro hluboce vybitou baterii vypíná podle modelu část nebo všechny ochrany, včetně ochrany proti přepólování a jiskření. Zapínejte ho proto jen přesně podle návodu a hlídejte, aby se svorky neprohodily ani nedotkly.
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Zdroje: https://www.testado.cz/startovaci-powerbanka/, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/technik/starthilfe-booster/, https://web.de/magazine/auto/mobile-startgeraete-winter-geraet-adac-test-ueberzeugen-32668526, https://defender.com/assets/pdf/noco/gb250_userguide_2.7.2024a_1.pdf, https://www.elancar.cz/files/product/Manual_JA_302_CZ.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/573732-uamk-radi-8-kroku-jak-uchranit-akumulator-v-zime/, https://tn.nova.cz/auto/clanek/428603-musite-v-mrazu-startovat-pomoci-kabelu-11-kroku-jak-si-neznicit-auto, https://www.denik.cz/zivot-ridice/start-auto-zima-rady-tipy-052026.html, https://www.autojournal.cz/?p=243999, https://www.novinky.cz/clanek/auto-prvni-pomoc-jak-si-poradit-s-vybitou-autobaterii-40021517, https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/powerbank-i-booster-czyli-dwa-w-jednym-test-powerbankow-starterow-do-auta/zxfz17y, https://www.cebia.cz/novinky/rady-a-tipy/startovaci-powerbanka-jak-vybrat-a-nastartovat-auto