České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkání

České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkáníZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 08:20
Hokejistky Spojených států amerických potvrdily svou mimořádnou sílu a v semifinále mistrovství světa v...
Česko čeká výrazná změna počasí. Po chladných dnech se do země vrátí teplejší vzduch, který s sebou přinese...
Házenkáři Plzně pokračují v úspěšném období a prodloužili sérii bez porážky na čtyři utkání. V domácím...
Ruská hokejová reprezentace do dvaceti let se nezúčastní nadcházejícího mistrovství světa v Kanadě. Světová...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →