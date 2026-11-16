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České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkání

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Házenkářky Chebu se do skupinové fáze Evropské ligy neprobojovaly. České vicemistryně nezvládly ani odvetné utkání třetího předkola proti portugalské Benfice Lisabon a po porážce 30:41 se s evropskou soutěží rozloučily.
České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkání

České házenkářky končí v Evropské lize. Cheb nestačil na Benfiku ani ve druhém utkání

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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