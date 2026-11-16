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Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřel

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Na silnici I/9 u Svoru na Českolipsku bouralo v noci osobní auto, které ze zatím neznámých důvodů vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Tragická nehoda stála život jednoho ze spolujezdců, další tři lidé utrpěli zranění a skončili v liberecké nemocnici.
Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřel

Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřel

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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