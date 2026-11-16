Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřel

Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda u Svoru. Auto narazilo do stromu, jeden člověk zemřelZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 16.11.2026 08:23
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