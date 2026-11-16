Jak bezpečně zálohovat fotky z telefonu do cloudu zcela zdarma a nepřijít o své vzpomínky

Celý postup se dá zvládnout pomocí jediné aplikace a několika klepnutí. Google Fotky dokážou automaticky zálohovat snímky z telefonu do cloudu, ať už používáte Android, nebo iPhone. Nahrané fotografie jsou soukromé, při přenosu i uložení šifrované a dostupné z jakéhokoli zařízení, na kterém se přihlásíte ke svému účtu Google. Slovo „zdarma“ má ale své omezení: 15 GB úložného prostoru sdílíte mezi Google Fotkami, Google Diskem a Gmailem. Jakmile se kapacita zaplní, nové fotografie se přestanou zálohovat. Pokud nemáte v telefonu desetitisíce snímků ve vysokém rozlišení, může vám tento prostor na běžné focení vystačit na poměrně dlouhou dobu. A pokud ne, existuje několik způsobů, jak s limitem pracovat.
Nastavení zálohy krok za krokem
Na Androidu otevřete aplikaci Google Fotky, klepněte na svůj profilový obrázek a vyberte „Nastavení Fotek“. Poté přejděte do sekce „Záloha“ a zapněte příslušný přepínač. Tím je základní nastavení hotové. Aplikace bude fotografie automaticky nahrávat na pozadí, pokud má připojení k internetu a povolené zálohování.
Na iPhonu je postup téměř stejný: otevřete Google Fotky, přihlaste se ke svému účtu a v nastavení zapněte zálohování. iOS si navíc vyžádá povolení přístupu k fotografiím. Při prvním nahrávání většího množství snímků Google doporučuje nechat aplikaci otevřenou a telefon ideálně připojit k nabíječce. Pokud aplikaci zavřete, může se nahrávání přerušit nebo pozastavit.
Na obou platformách můžete zálohování spustit také ručně, pokud chcete mít například před cestou jistotu, že jsou vaše nejnovější snímky uložené v cloudu.
Co přesně znamená „bezpečně“ a „zdarma“
Bezpečnost zálohy stojí na několika základních principech. Zaprvé Google šifruje data při přenosu i při uložení na svých serverech. Zadruhé jsou zálohované fotografie soukromé a přístup k nim máte pouze vy, dokud se je sami nerozhodnete s někým sdílet. A zatřetí platí, že pokud telefon ztratíte nebo se poškodí, stačí se přihlásit na
photos.google.com z jiného zařízení a ke svým zálohovaným fotografiím se znovu dostanete.
Jedno doporučení, které podle nás posouvá zabezpečení účtu na vyšší úroveň: zapněte si také
dvoufázové ověření. Bez něj může útočníkovi k přístupu k účtu stačit znalost vašeho hesla. S dvoufázovým ověřením potřebuje ještě další způsob potvrzení identity.
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15 GB úložného prostoru, který sdílíte mezi Google Fotkami, Gmailem a Google Diskem. Když se kapacita zaplní, zálohování nových souborů se zastaví. Již uložené fotografie se tím automaticky nesmažou, ale další se do cloudu nepřidají.
Google zároveň upozorňuje, že pokud zůstanete nad limitem úložiště déle než dva roky, může začít obsah mazat. Jak tomu předejít? Můžete promazat staré e-maily a nepotřebné soubory na Disku nebo změnit kvalitu zálohování na režim „Úspora úložiště“. Ten fotografie s rozlišením vyšším než 16 megapixelů zmenší a videa s rozlišením vyšším než 1080p převede na 1080p. U běžného prohlížení nemusí být rozdíl v kvalitě výrazný, úspora místa však může být značná.
Jak si ověřit, že záloha opravdu funguje
Google upozorňuje na jednu důležitou situaci: pokud fotografii smažete z telefonu dříve, než ji aplikace stihne nahrát do cloudu, nemusí se už podařit obnovit. Proto je dobré pravidelně kontrolovat, zda zálohování skutečně probíhá.
Stav v aplikaci: V Google Fotkách zkontrolujte stav zálohování. Mělo by se zobrazovat „Záloha dokončena“. Pokud vidíte například „Čeká se na Wi-Fi“ nebo „Záloha je vypnutá“, některé fotografie ještě nemusí být v cloudu. Detail konkrétní fotografie: Otevřete snímek a klepněte na „Podrobnosti“. Zde si můžete ověřit, zda už byl zálohován. Kontrola z jiného zařízení: Přihlaste se na photos.google.com z počítače nebo jiného telefonu. Pokud tam vidíte i nejnovější fotografie, zálohování funguje. Pokud chybí, nejprve zkontrolujte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Google. Fotografie se totiž zálohují vždy do účtu, který máte v aplikaci pro tento účel nastavený.
Pozor také na technické limity služby: fotografie větší než 200 MB nebo s rozlišením nad 200 megapixelů a videa větší než 10 GB se nezálohují. Běžných snímků pořízených telefonem se tato omezení většinou netýkají, problém ale mohou představovat například velmi rozměrná panoramata nebo dlouhá videa ve 4K rozlišení.
Google Fotky versus Google Disk, a co konkurence
Fotografie můžete nahrávat také na Google Disk, ten ale funguje spíše jako úložiště souborů. Nenabízí stejné pohodlí automatického zálohování, přehlednou galerii ani chytré vyhledávání jako Google Fotky. Pokud navíc fotografii z Disku zkopírujete do Google Fotek, změny a mazání se mezi těmito službami automaticky nesynchronizují.
Pro zálohování a správu fotografií jsou proto Google Fotky praktičtější volbou. Google Disk se hodí spíše na dokumenty, tabulky a další soubory, které chcete mít dostupné odkudkoli.
A jak si Google vede v porovnání s konkurencí, pokud jde o bezplatnou kapacitu?
Služba Zdarma Poznámka Google Fotky / Disk 15 GB Sdíleno s Gmailem iCloud 5 GB Sdíleno napříč službami Apple OneDrive 5 GB Sdíleno s Outlookem a Microsoft 365 Dropbox Basic 2 GB Bez sdílení s dalšími službami
Google z této čtveřice nabízí největší bezplatnou kapacitu. Má třikrát více prostoru než Apple a Microsoft a více než sedmkrát tolik co Dropbox. Za zmínku stojí také to, že spotřebitelské služby Google v Evropském hospodářském prostoru poskytuje společnost Google Ireland Limited. Na zpracování osobních údajů se proto vztahují evropské právní předpisy včetně GDPR.
Pět minut, které chrání roky vzpomínek
Celé nastavení zabere jen několik minut. Zapněte automatické zálohování, ověřte, že se zobrazuje stav „Záloha dokončena“, a aktivujte dvoufázové ověření svého Google účtu. Až se příště telefon rozbije, ztratí nebo přestane fungovat, vaše zálohované fotografie zůstanou dostupné v cloudu. Stačí se přihlásit ke svému účtu z jiného zařízení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman