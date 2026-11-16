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Konec neoprávněným vjezdům do centra? Výsuvné sloupky v Brně čeká zkušební provoz

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Výsuvné sloupky v brněnské Rašínově a Masarykově ulici jsou technicky připravené. V nejbližší době by měly začít fungovat ve zkušebním provozu a regulovat vjezd do pěší zóny. Do centra pustí jen vozy s příslušným povolením nebo složky záchranného systému.
Konec neoprávněným vjezdům do centra? Výsuvné sloupky v Brně čeká zkušební provoz

Konec neoprávněným vjezdům do centra? Výsuvné sloupky v Brně čeká zkušební provoz

Zdroj: Brněnské komunikace
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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