Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ořechové cukroví u nás doma nikdy nechybělo a tyhle mini koláčky mi Vánoce připomenou během chvilky. Jsou z křehkého máslového těsta, nahoře mají lehkou ořechovou pěnu a na plechu se dělají překvapivě snadno. Mám je ráda i proto, že drží tvar, nepřipalují se a chutnají dobře hned i za dva dny.
Obrázek k receptu na Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení

Obrázek k receptu na Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:20

Reklama
Další články z Cooky.cz
Moravské dvojctihodné koláče nejsou jen další sladké pečivo. Tradiční způsob plnění z nich dělá opravdovou specialitu
Moravské dvojctihodné koláče nejsou jen další sladké pečivo. Tradiční způsob plnění z nich dělá opravdovou specialitu
Jeden plech štrúdlu a hodina času: Praktický recept na sladký moučník nejen pro víkendové posezení
Jeden plech štrúdlu a hodina času: Praktický recept na sladký moučník nejen pro víkendové posezení

Tahle verze štrůdlu na plech je rychlá, vděčná a výsledek překvapí i ty, kdo čekali kompromis. Vanilkový...

Test řeznických znalostí o mase: 10 otázek odhalí, kdo se vyzná jako profesionál a kdo zná maso jen z obchodu
Test řeznických znalostí o mase: 10 otázek odhalí, kdo se vyzná jako profesionál a kdo zná maso jen z obchodu

Víte, jaký kus patří na guláš a který na tatarák? Kvíz o mase a řeznickém řemesle prověří, co skutečně znáte.

Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku
Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku

Žloutkové věnečky mají pověst receptu, u kterého se doma snadno něco pokazí. Ve skutečnosti potřebují...

Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení
Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení

Když se doma objeví miska jahod a venku je začátek léta, u nás to často skončí právě kynutými ovocnými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.