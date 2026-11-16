Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení

Ořechové cukroví u nás doma k Vánocům patří tak nějak samozřejmě. Tyhle malé koláčky mi je připomenou skoro hned, sotva se začnou péct. Mají křehké máslové těsto, navrchu jemnou ořechovou pěnu a na plechu s nimi není žádná velká práce. Navíc se hezky drží, nepřipalují se a dobré jsou čerstvé i druhý den.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že se na něj
dá spolehnout. Těsto je obyčejné v tom nejlepším smyslu slova, žádné zbytečné kličky, a ořechová vrstva mu dá přesně tu vánoční chuť, kterou si pamatuju z dětství. Když potřebuju něco na tác, co vypadá upraveně, ale nechci kvůli tomu strávit v kuchyni celé odpoledne, vracím se právě k těmhle . koláčkům
Můj tip zní: Jestli máte po ruce rybízový nebo višňový džem, dejte do pěny raději ten než hodně sladkou marmeládu. Ta lehká kyselost ořechům svědčí a cukroví pak nepůsobí těžce ani ulepeně. Recept na mini ořechové koláčky
Celkový čas: cca 1 hodina 20 minut Počet porcí: cca 40-50 kusů Ingredience pro přípravu
Křehké těsto: 400 g hladké mouky 200 g studeného másla 1 špetka soli 1 balíček prášku do pečiva, tedy 12 g 3 lžíce krupicového cukru 2 lžíce zakysané smetany 2 vaječné žloutky
Ořechová pěna: 120 g mletých vlašských ořechů 80 g krupicového cukru 2 vaječné bílky 1-2 lžíce džemu, nejlépe rybízového nebo višňového 3 lžíce citronové šťávy 1 lžička pomerančové šťávy, volitelně Postup přípravy křehkých ořechových koláčků
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte prášek do pečiva, cukr a sůl. Krátce promíchejte, aby se suché suroviny rozložily rovnoměrně.
2.
Studené máslo nakrájejte na malé kostičky a dejte ho k mouce. Přidejte také žloutky a zakysanou smetanu. Těsto zpracujte rychle, jen co se spojí do hladké hmoty. Dlouhé hnětení mu nesvědčí, po upečení by nebylo tak křehké.
3. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho dejte do uzavíratelné nádoby, a uložte nejméně na 30 minut do lednice. Po odpočinku se méně lepí a při vykrajování se s ním pracuje znatelně líp.
4. Mezitím přijde na řadu
ořechová pěna. Bílky vyšlehejte s citronovou šťávou do pevného sněhu. Vedle v misce promíchejte mleté vlašské ořechy, cukr a džem.
5. Vyšlehaný
sníh z bílků zapracujte do ořechové směsi opatrně, ať zbytečně nespadne. Pro jemnější vůni můžete přidat i pomerančovou šťávu. Výsledná směs má být nadýchaná, ale ne tekutá. Troubu nastavte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem
Medové košíčky z formiček s lahodným krémem. Malé cukrářské dobroty pro slavnostní i všední chvíle
6. Odleželé
těsto rozválejte na lehce pomoučené ploše na plát vysoký zhruba 5 mm.
7. Z těsta vykrajujte menší
kolečka a skládejte je na připravený plech. Trochu místa mezi nimi nechte, i když se při pečení nerozjedou nijak dramaticky.
8.
Ořechovou pěnu dejte do cukrářského sáčku. Když není po ruce, vystačíte si i se dvěma lžičkami. Na každé kolečko naneste menší kopeček. Nepřehánějte to, pěna se při pečení zpevní a nízká vrstva vypadá úhledněji.
9. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
25 minut. Nejvíc se vyplatí hlídat okraje těsta. Jakmile začnou lehce zlátnout, koláčky mohou ven.
10. Upečené
mini koláčky nechte pár minut dojít přímo na plechu. Teprve potom je opatrně přesuňte stranou. Podávat se dají po vychladnutí ke kávě nebo čaji. V uzavřené krabici vydrží několik dní jemné a druhý den bývají, aspoň podle mě, ještě lepší Foto: Cooky.cz, Upečené koláčky nechte chvíli dojít přímo na plechu. Rady k malému cukroví, které má v rodině dlouhou kariéru Jestli se těsto při válení lepí, dejte ho ještě na chvíli do lednice. U máslového těsta tahle malá pauza často vyřeší skoro všechno. Na ořechovou pěnu se hodí jemně mleté vlašské ořechy. Větší kousky jsou dobré do náplní, tady by ale směs hůř procházela sáčkem. Bez cukrářského sáčku se obejdete. Pevnější sáček s ustřiženým rohem na domácí pečení bohatě stačí. Koláčky uložte do plechové dózy a držte je v chladu a suchu. Těsto tak zbytečně nezvlhne a ořechová vůně zůstane pěkně uvnitř.
Podobné recepty se v rodinách drží dlouho hlavně proto, že nejsou náladové. Ořechová těsta a náplně mají v českých kuchyních spoustu podob. Někde se připravují úlky, jinde malé koláčky bez kynutí, dnes často i podle krátkých video receptů. Společné bývají obyčejné suroviny, rozumný čas u linky a výsledek, který se bez rozpaků hodí na vánoční stůl.
Ořechy s krémem patří mezi oblíbené vánoční cukroví. Dvě jemné skořápky ukrývají sladkou náplň
Laskonky s lahodným krémem: Luxusní cukrářská klasika, která vás dostane do kolen