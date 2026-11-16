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Omezení skončilo, na magistrále před nádražím se opět jezdí ve všech pruzích

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Magistrála před budovou pražského hlavního nádraží je po více než čtyřech měsících plně průjezdná. Provoz byl omezen kvůli opravě stropu odbavovací haly nádraží. Rekonstrukce stropu potrvá do roku 2028. Další fáze oprav by podle Správy železnic provoz na magistrále ovlivnit neměly.
Omezení skončilo, na magistrále před nádražím se opět jezdí ve všech pruzích

Omezení skončilo, na magistrále před nádražím se opět jezdí ve všech pruzích

Zdroj: Správa železnic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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