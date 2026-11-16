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Bylinné pivoňky sázejte mělce. Roubované dřevité patří hlouběji

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U bylinné pivoňky nechte nad očky nejvýš 2,5 cm zeminy. U roubované dřevité patří spoj s podnoží asi 15 cm pod povrch, aby si roub vytvořil vlastní kořeny.
Rozrostlý trs pivoňky čínské s bílými květy a žlutými středy v záhonu

Rozrostlý trs pivoňky čínské s bílými květy a žlutými středy v záhonu

Zdroj: Salicyna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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