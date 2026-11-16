Bylinné pivoňky sázejte mělce. Roubované dřevité patří hlouběji

U bylinné pivoňky nechte nad očky nejvýš 2,5 cm zeminy. U roubované dřevité patří spoj s podnoží asi 15 cm pod povrch, aby si roub vytvořil vlastní kořeny.
Na jaře se trs pěkně zazelená a květy pořád nikde. U bylinné pivoňky stojí za to zkontrolovat, jak hluboko má očka. Zeminy nad nimi může časem přibýt i na záhoně, kde pivoňka původně seděla správně, třeba když kolem ní každý podzim přisypáváte kompost.
U bylinné pivoňky hledejte očka těsně u kořenů
Pivoňka čínská nebo lékařská na zimu zatahuje. Ze země na jaře vyráží z obnovovacích pupenů, kterým se říká očka. Na prostokořenné sazenici je hledejte na koruně, kde se sbíhají silné kořeny. Dobře jsou vidět na
fotografii označené jako obrázek 1 z botanické zahrady Michiganské univerzity.
Královská zahradnická společnost (RHS) doporučuje nechat nad vršky oček nejvýš 2,5 cm zeminy. Při hlubší výsadbě může bylinná pivoňka kvést slabě nebo vůbec. Když na podzim upravujete záhon, nechte střed trsu volný a kompost rozložte kolem něj. Čerstvé výhony bylinné pivoňky vyrůstají z oček na koruně u kořenů. Ta mají po výsadbě zůstat těsně pod povrchem. Salicyna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno U dřevité pivoňky najděte spoj s podnoží
Dřevitá pivoňka je keř. Po opadu listů jí nad zemí zůstávají dřevnaté větve. U roubované sazenice hledejte při bázi stonku mírné zduření, kde dřevitá část srůstá s podnoží.
Snímek mladé roubované sazenice v materiálu American Peony Society ukazuje podnož i nové vlastní kořeny.
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Při výsadbě má být podle
návodu RHS pro dřevité pivoňky tento spoj asi 15 cm pod povrchem. Zakrytá část roubu tak může vytvořit vlastní kořeny. Pokud si u rostliny v květináči nejste jistí, zda je roubovaná, ověřte to na štítku nebo u školky. U pravokořenné sazenice si vezměte za vodítko hloubku, kterou pro ni doporučuje pěstitel. Dřevitá pivoňka přezimuje s větvemi nad zemí. U roubované sazenice se hloubka výsadby měří ke spoji s podnoží u báze stonku. Salicyna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Přes jamku položte lať a měřte od povrchu
Přiložte rovnou lať přes jamku tak, aby její spodní hrana ležela v úrovni budoucího povrchu záhonu. Od ní přiložte pravítko svisle dolů k bodu v tabulce.
Bylinná pivoňka Roubovaná dřevitá pivoňka 0 cm = povrch zeminy 0 cm = povrch zeminy Nejvýš 2,5 cm k vršku očka u kořenů Asi 15 cm ke spoji roubu s podnoží
Modelový příklad. Když je očko 5,5 cm pod latí, zvedněte bylinnou sazenici o 3 cm. Pokud je u druhé sazenice spoj po roubování 12 cm pod latí, posaďte ji asi o 3 cm níž. Zeminu po výsadbě zalijte a po usazení hloubku zkontrolujte znovu.
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Příliš hluboko zasazenou bylinnou pivoňku přesaďte koncem léta
Začněte kontrolou toho, co leží nad očky. Jestli jste střed rostliny překryli mulčem, odhrňte ho. Je-li nízko celý trs, opatrně ho vyzvedněte s co největší částí kořenů a usaďte mělčeji. Při úpravě samotné hloubky může trs zůstat pohromadě.
Dělení trvalek se hodí, když potřebujete rostlinu rozmnožit.
Pro českou zahradu si nápravu naplánujte na konec srpna nebo první polovinu září.
Pěstitelská rubrika časopisu Zahrádkář doporučuje přesazovat čínské pivoňky koncem léta. Botanik Pavel Sekerka uvádí ve své publikaci o pivoňkách pro dělení trsů období od 15. srpna do 15. září. Po přesazení může podle RHS trvat rok nebo dva, než bylinná pivoňka opět vykvete.
Pokud hloubka sedí, zkontrolujte, zda záhon postupně nezastínily okolní dřeviny. I stín může být příčinou slabého kvetení.