Show Jana Krause: Josef Mareš zahájil kariéru kriminalisty pátráním po kompotech a netradiční dárek, který Krause zaskočí

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Moderátor Jan Kraus v nadcházejícím díle své televizní talk show přivítá velmi nesourodou trojici hostů. O zajímavé profesní i osobní historky se tentokrát podělí bývalý vyšetřovatel Josef Mareš, výrazná hudebnice Sharlota a lékař Philip Waka Njeka. Na slavnou červenou pohovku navíc dorazí hodně netradiční dárky. Případy bývalého vyšetřovatele
Pořad tradičně otevírá Jan Kraus svým monologem, ve kterém se tentokrát zamýšlí nad předvánočními nákupy a fenoménem lovců slev. Jako prvního hosta si následně k sobě pozve Josefa Mareše. Známý scenárista a bývalý šéf pražské mordparty má na svém kontě například populární seriál Devadesátky.
„Když někde děláte třicet let, bylo by blbé, kdybyste o tom oboru nic nevěděli,“ uvedl v pořadu Show Jana Krause na konto své televizní tvorby. Od policie odešel před sedmi lety. Se svými nadřízenými se tehdy rozloučil ve zlém, s podřízenými naopak v dobrém.
Podle jeho slov je velkou výhodou České republiky malá rozloha, díky které se případné zločiny snadno donesou k uším policie. Oproti Spojeným státům u nás pachatelé většinou nestihnou vyrůst v sériové vrahy, protože je vyšetřovatelé včas dopadnou. Na své úplné začátky vzpomíná bývalý kriminalista s úsměvem. Jeho prvním případem bylo totiž pátrání po ukradených kompotech ze sklepa.
Rap a dlouholeté soužití
Jako druhá usedne do křesla zpěvačka a raperka Sharlota. Hned v úvodu vyvede moderátora z omylu ohledně svého jména, odjakživa se totiž jmenuje Šarlotka. Své hudební texty si skládá sama a do tvorby promítá situace, které ji v běžném životě dokážou pořádně naštvat. Přiznává, že snadno vzplane, potřebuje dát emocím volný průběh a pak se rychle uklidní. O celou produkci se stará její manžel, vystudovaný grafik, po jehož boku žije už dvanáct let.
Právě on dokáže její umělecké nápady dotáhnout do konce. Manželovi skládá poklonu za to, že po jejím boku stále zůstává a s nadhledem zvládá i ty nejhorší dny. Hudebnice o sobě následně prozradí, že se domácímu vaření vyhýbá, zato věnuje obrovskou péči svým zvířatům a neustále vymýšlí nové aktivity.
Neobvyklý dárek pro moderátora
Philip Waka Njeka pracuje jako gastroenterolog v Příbrami a Jana Krause rovnou zaskočí dárkem v podobě testu na okultní krvácení. Jeho lékařská specializace občas vyvolává u lidí zmatek. Nezřídka se setkává s dotazy na speciality podniku, protože si lidé pojem gastro mylně spojují s prací v restauraci. V České republice žije přes dvacet let a začátky pro něj znamenaly obrovskou výzvu. Rok trávil náročnou jazykovou přípravou.
Úplně první české jídlo v podobě smaženého sýru u něj vyvolalo naprostý odpor, jelikož sýr nikdy předtím nejedl. První dny tak raději přežíval o pečivu a mléku z nedalekého obchodního centra.
„Začátek lékařské praxe byl dobrodružný, hlavně ty noční,“ zavzpomínal v televizním studiu na své nástupy na oddělení. Zpočátku měl na starosti přes stovku pacientů a kvůli stresu nedokázal zamhouřit oko. Personál i pacienti si na něj navíc museli zvykat. Starší pacientky k němu přistupovaly s respektem a některé z nich nabyly dojmu, že se uzdravily jen díky jeho pouhé přítomnosti.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 3. listopadu a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).