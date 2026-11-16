Velký přehled lázní Česka a co se kde léčí. Kam můžete jet na pojišťovnu?

1. Lázně Jáchymov (Karlovarský kraj)
Jáchymovské lázně se specializují především na nemoci pohybového a nervového ústrojí, například revmatická onemocnění, bolesti páteře nebo následky úrazů. Jejich největší zvláštností je léčba radonovou vodou, která se využívá ke koupelím. Jde o první radonové lázně na světě, jejichž tradice sahá do počátku 20. století.
2. Karlovy Vary (Karlovarský kraj)
Nejslavnější české lázně jsou známé především léčbou nemocí trávicího ústrojí a poruch látkové výměny, včetně některých metabolických onemocnění. Základem zdejší léčby je pitná kúra s využitím místních minerálních pramenů, které mají různou teplotu i chemické složení. Typickým symbolem města jsou lázeňské kolonády a tradiční popíjení léčivé vody.
3. Mariánské Lázně (Karlovarský kraj)
Mariánské Lázně léčí například nemoci ledvin a močových cest, dýchacího a pohybového ústrojí nebo některé metabolické poruchy. Město využívá řadu minerálních pramenů s odlišným složením, a to nejen k pitným kúram, ale také ke koupelím. Výrazným přírodním léčebným prostředkem je rovněž místní přírodní oxid uhličitý, který se používá při suchých plynových koupelích.
4. Františkovy Lázně (Karlovarský kraj)
Františkovy Lázně jsou proslulé především léčbou gynekologických onemocnění, včetně některých problémů spojených s neplodností. Zaměřují se také na nemoci oběhového a pohybového ústrojí. Jejich nejvýraznějším léčebným prostředkem je slatina a přírodní minerální prameny. Symbolem města se stal František, soška chlapce s rybou, kterou si návštěvníci často spojují s pověrou o plodnosti.
5. Luhačovice (Zlínský kraj)
Luhačovice jsou známé zejména léčbou nemocí dýchacích cest, ale také poruch pohybového ústrojí a některých onemocnění trávicího ústrojí. Základem zdejší péče jsou minerální prameny, které se využívají k pitným kúrám, inhalacím i koupelím. Nejznámějším z nich je Vincentka, silně mineralizovaná voda využívaná také při léčbě dýchacích potíží.
6. Lázně Poděbrady (Středočeský kraj)
Poděbrady se specializují především na nemoci srdce a cév, například stavy po infarktu nebo některá onemocnění krevního oběhu. K léčbě využívají místní minerální vodu bohatou na oxid uhličitý, která se uplatňuje při uhličitých koupelích. Právě kardiologické zaměření je důvodem, proč patří mezi nejznámější česká lázeňská centra pro pacienty se srdečními potížemi.
7. Lázně Třeboň (Jihočeský kraj)
Třeboňské lázně se zaměřují hlavně na nemoci pohybového aparátu, bolesti zad, kloubů a stavy po ortopedických operacích. Jejich největším přírodním bohatstvím je rašelina z okolních třeboňských blat, která se používá při slatinných koupelích a zábalech. Právě slatina a její využití při rehabilitaci jsou pro zdejší lázeňství typické.
8. Janské Lázně (Královéhradecký kraj)
Janské Lázně se věnují především léčbě nemocí pohybového a nervového ústrojí, včetně stavů po neurologických onemocněních a úrazech. Významnou roli zde hraje rehabilitace a fyzioterapie. Lázně jsou výjimečné také svou polohou v podhůří Krkonoš a využíváním místní termální minerální vody.
9. Sanatoria Klimkovice (Moravskoslezský kraj)
Sanatoria Klimkovice se specializují na rehabilitaci pacientů s nemocemi pohybového a nervového ústrojí, včetně následků cévních mozkových příhod a dalších neurologických problémů. Léčba kombinuje fyzioterapii, rehabilitační cvičení a procedury s využitím místní jodobromové minerální vody. Výraznou specialitou je intenzivní neurorehabilitace dospělých i dětí.
10. Lázně Teplice nad Bečvou (Olomoucký kraj)
Teplice nad Bečvou se zaměřují především na nemoci srdce a cév, včetně stavů po kardiologických operacích. Využívají přírodní minerální vodu s vysokým obsahem oxidu uhličitého, která se používá při uhličitých koupelích. Zajímavostí je také jejich poloha v údolí řeky Bečvy v bezprostřední blízkosti známých Zbrašovských aragonitových jeskyní.
České lázně nabízejí mnohem víc než odpočinek a příjemné procedury. Pro řadu pacientů představují důležitou součást léčby a následné rehabilitace. Pokud vás některé z uvedených míst zaujalo, proberte možnost lázeňského pobytu se svým ošetřujícím lékařem. Ten posoudí, zda vaše diagnóza odpovídá podmínkám pro lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.
Zdroje článku: mzd.gov.cz, vzp.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková