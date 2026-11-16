Zpěvák Josef Vágner přiznal, že nečte knihy! Doma má ale malou knihomolku

Josef Vágner Saskia Burešová, Josef Vágner Křest kalendáře Muž roku a Anděl mezi zdravotníky Andělé Jarmila Korčáková, Kamila Hlavatá, Marek Žižka, Ivana Peterková Muži roku Jindřich Svoboda, David Ryba, Jakub Bolek a Jan Sumarta Fotograf Jiří Herman ml., Renata Drössler s vnučkou, Hanka Křížková Jitka Kocurová, Štěpánka Duchková, Regina Řandová Tereza Mátlová, Felix Slováček Muž roku 2024 Jakub Mádl, Saskia Burešová a Hanka Křížková Hlídací babička Renata Drössler a Petra Dobrovská, majitelka a jednatelka Knihy Dobrovský Andělé Jana Procházková a Ivana Peterková Křest kalendáře Muž roku Křest kalendáře Anděl mezi zdravotníky Křest kalendářů moderovala Lenka Špillarová Pavel Töpfer, Michaela Dolinová a Jitka Sedláčková Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný
Ani velmi nabitý pracovní kalendář nezabránil zpěvákovi Josefu Vágnerovi, aby si udělal čas na slavnostní událost. Dorazil do knihkupectví Knihy Dobrovský, kde se ujal role kmotra soutěžních kalendářů Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Opět podpořil projekty, které představují výjimečné osobnosti z různých oblastí. Na vznik unikátních fotografií, které jsou součástí kalendářů, navíc velmi rád vzpomíná.
Beru to jako svůj osobní úkol, abych pomohl vytvořit originální fotografii. Někdy se mi to podaří lépe, někdy hůř. Loni ze mě byla vidět jen ruka nad hladinou bazénu. Letos jsem fotil v sanitce, to bylo také zajímavé. Vždycky se na focení těším. Je u toho legrace a kolem mě fajn parta lidí,“uvedl Josef Vágner při prohlížení kalendáře s fotografiemi Jiřího Hermana ml. v prodejně Knihy Dobrovský na pražské Masaryčce.
„Přiznám se, vůbec nečtu. Naposledy jsem snad četl knihu o Letadélku Káněti a Malého prince, a to mi možná předčítala maminka nebo táta. Jsem tu ale moc rád, protože můžu zajít do dětského oddělení. Moje starší dcera je ve třetí třídě a knihy doslova hltá, hlavně HarryhoPottera. Knihy samozřejmě nebudou chybět ani pod stromečkem. Jen doufám, že žádnou nedostanu já. Ale kdyby se náhodou někdo spletl, tak snad alespoň knihu pro zasmání.“
Zpěvák má v tuto dobu hodně napilno. Denně koncertuje nebo hraje v divadle. „Za to si samozřejmě mohu sám a jsem za to rád. S Muzikály Naruby máme spoustu koncertů a začíná mi také tradiční vánoční turné. Kromě toho jsem si ponechal dvě muzikálová představení, na která se moc těším. Jedním z nich je nové provedení muzikálu Dracula v karlínském divadle, které má premiéru 18. 11. Další premiéra mě čeká 4. 12. s muzikálem Monte Cristo v pražském Kongresovém centru. Bude to pro mě návrat z malého Alberta do velkého Alberta po 25 letech. Do medailonku jsem si ostatně napsal: Albert je moje životní role. Vracím se k ní po 25 letech, jen o něco starší, vyšší a těžší,“usmíval se Josef Vágner, který si ještě najde čas, aby zazpíval na adventních koncertech pořádaných Davidem Novotným. „Vánoce jsou o tradicích a ty je třeba dodržovat. S Davidem se znám dlouho, jeho akce mají svou atmosféru, a proto si na něj vždycky čas najdu.“
Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný pozval při příležitosti křtu kalendářů osobnosti, které se staly jejich tvářemi. Nechyběli ani vítězové obou soutěží Anděl mezi zdravotníky Jarmila Korčáková a Muž roku Jakub Bolek. Pozvání přijali také Saskia Burešová, Veronika Žilková, Heidi Janků, Petra Dobrovská, Josef Vágner, Michaela Dolinová, Hanka Křížková, Jitka Kocurová, Jitka Sedláčková, Tereza Mátlová, Jakub Mádl, Renata Drössler, Jana Fabiánová a další známé osobnosti. Slavnostní křest moderovala Lenka Špillarová.
David Novotný neskrýval spokojenost. „Jsem rád, že jsme se mohli všichni znovu sejít a společně uzavřít úspěšné ročníky. Zdravotníci na ně mají krásné vzpomínky a Muži roku už vyrážejí reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Zároveň připravuji další ročníky obou soutěží. Zájemci se mohou hlásit na jejich webových stránkách. Těšíme se na ně!“ Zdroj: Aplausin.cz