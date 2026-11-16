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Zpěvák Josef Vágner přiznal, že nečte knihy! Doma má ale malou knihomolku

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Ani velmi nabitý pracovní kalendář nezabránil zpěvákovi Josefu Vágnerovi, aby si udělal čas na slavnostní událost. Dorazil do knihkupectví Knihy Dobrovský, kde se ujal role kmotra soutěžních kalendářů Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Opět podpořil projekty, které představují výjimečné osobnosti z různých oblastí. Na vznik unikátních fotografií, které jsou součástí kalendářů, navíc velmi rád vzpomíná.
Muž roku 2026, Anděl mezi zdravotníky 2026, Josef Vágner

Muž roku 2026, Anděl mezi zdravotníky 2026, Josef Vágner

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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