Jak na zašlé spáry mezi dlaždicemi bez drahých přípravků

Spáry mezi dlaždicemi patří k místům, na kterých je špína vidět velmi rychle. Zašlé spáry přitom nemusíte hned řešit drahým speciálním přípravkem. V mnoha případech si vystačíte s několika věcmi, které máte běžně doma.
Začněte obyčejnou sodou
Jedním z nejjednodušších způsobů čištění je použití jedlé sody. Smíchejte ji s malým množstvím vody tak, aby vznikla hustší pasta. Tu naneste starým zubním kartáčkem přímo na znečištěné spáry a jemně je vydrhněte.
Poté nechte pastu krátce působit a povrch setřete čistou vodou. Nakonec dlaždice i spáry osušte. U odolnější špíny může být potřeba postup zopakovat. Nepoužívejte však zbytečně tvrdý kartáč, který by mohl povrch spár poškodit.
Tip: Jedlá soda je skvělým čisticím prostředkem, avšak na tyto povrchy ji nikdy nepoužívejte.
Pomůže i ocet, ale ne všude
Na některé usazeniny může být užitečný také běžný bílý ocet. Je vhodný především tam, kde se tvoří minerální usazeniny z tvrdé vody. Ocet ale není univerzálním čističem pro každou koupelnu. Kyselé prostředky mohou poškodit přírodní kámen, například mramor nebo vápenec, a opatrnost je na místě i u citlivých spárovacích materiálů. Pokud si nejste jistí, jak bude povrch reagovat, vyzkoušejte čisticí prostředek nejprve na malém a méně viditelném místě.
Starý kartáček odvede dobrou práci
Při čištění spár je často důležitější mechanické odstranění nečistot než množství použitého přípravku. Starý zubní kartáček má ideální velikost a jeho štětiny se dostanou i do úzkých spár. Pracujte po menších úsecích a příliš netlačte. Po vyčištění je důležité povrch důkladně opláchnout a osušit. Pravidelné větrání koupelny a odstraňování přebytečné vlhkosti navíc pomůže zabránit tomu, aby se spáry znovu rychle zašpinily.
Foto: Pixabay
Když domácí trik nestačí
Ne každé zašednutí nebo zčernání spár lze vyřešit běžným domácím úklidem. Pokud jde o plíseň, hluboké poškození nebo trvale změněnou barvu spárovací hmoty, může být potřeba vhodný specializovaný přípravek, případně oprava spár.
Na běžně zašlé spáry ale často stačí kombinace jedlé sody, vody a starého zubního kartáčku. Za pár korun tak můžete dlaždicím vrátit mnohem čistší vzhled bez nutnosti pořizovat drahé čisticí prostředky.
Zdroj: autorka, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vycistit-spary-mezi-dlazdickami-nestaci-jen-drhnout-sparovaci-hmotu-je-treba-ozivit-32658.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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