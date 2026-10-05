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Jak na zašlé spáry mezi dlaždicemi bez drahých přípravků

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Spáry mezi dlaždicemi patří k místům, na kterých je špína vidět velmi rychle. Zašlé spáry přitom nemusíte hned řešit drahým speciálním přípravkem. V mnoha případech si vystačíte s několika věcmi, které máte běžně doma.
koupelna

koupelna

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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