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Jak na nepečené Raffaello kuličky, které jsou jemné, kokosové a hotové raz dva

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Raffaello kuličky bývají přesně ten typ sladkosti, který zmizí ze stolu dřív, než stihnete uvařit kávu. Tahle domácí verze je o dost prostší než cukrářské kusy z vitríny, ale to je právě její výhoda: žádné složité vrstvy, žádné pečení, jen pár surovin, mísa a lednice. Když přijde chuť na něco sladkého a nechcete hned vytahovat plech, tohle je za mě rozumná zkratka.
Fotografie k Raffaellu

Fotografie k Raffaellu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Kuličky Raffaello zmizí dřív, než stihnou ztuhnout: Kokosové nepečené cukroví z pár surovin, které vypadá svátečně
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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