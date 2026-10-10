Domácí laskonky nejsou jen retro vzpomínka. Jejich kontrast křupnutí a krému funguje pořád

jsou z těch druhů cukroví, u kterých se vyplatí nespěchat a hlídat si pár detailů. Recept sám o sobě složitý není, jen bílková pěna má svoje nálady a trouba ji umí pokazit víc, než by člověk čekal. Laskonky Kokosové laskonky vyjdou křehké, lehké a po slepení krémem připomenou klasiku z cukrárny. Tu, která na míse obvykle dlouho nevydrží.
Laskonky se doma dělávají i s , někdo je plní ořechy karamelovým krémem, jiný máslovým. Podobně je popisují také zahraniční receptové weby zaměřené na českou a slovenskou kuchyni. Tady zůstáváme u jednodušší verze. kokosové Jedno pravidlo je ale dobré nepodcenit: pečení berte spíš jako pozvolné sušení. Jakmile se na laskonky tlačí čas, rády se přichytí k papíru a celá práce je hned protivnější. Recept na kokosové laskonky
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme Korpusky 6 bílků 330 g cukru krupice 100 g cukru moučky 170 g kokosu Slepení Postup přípravy kokosových laskonek s krémem
1. Do mísy dejte
bílky a cukr krupici. Postavte ji nad vodní lázeň a šlehejte, až vznikne hustá pevná pěna, která drží tvar. Není to práce na dvě minuty, takže je lepší od šlehání neutíkat.
2. Mísu odstavte stranou a pěnu nechte chvíli zchladnout. V jiné misce mezitím promíchejte
kokos s cukrem moučkou.
3. Kokosovou směs pak zlehka vmíchejte do bílkové pěny. Trochu objemu ztratí, s tím se musí počítat. Není to známka toho, že se něco pokazilo.
4. Plech vyložte pečicím papírem a nastříkejte na něj, případně přes šablonu rozetřete, stejně velké laskonky. Vložte je do trouby předehřáté na
120 °C a pečte přibližně 15 minut.
5. Poté stáhněte teplotu na
80 až 90 °C, dvířka trouby nechte jen lehce pootevřená a laskonky ještě asi 15 minut dosušujte. Správně hotové jsou ve chvíli, kdy jdou sundat z papíru bez lámání a přemlouvání.
6. Korpusky nechte úplně vychladnout. Až potom je slepujte
. Teplé laskonky jsou křehké a zbytečná manipulace jim moc nesvědčí, snadno prasknou nebo změknou. krémem Foto: Cooky.cz, Cukrářská klasika, která nepraská jen pod zuby: Laskonky s jemným krémem a chutí, kvůli níž se vyplatí zapnout troubu
TIP: Pokud nemáte šablonu, pomůže obyčejná tužka. Na spodní stranu pečicího papíru si nakreslete kolečka a podle nich laskonky tvarujte. Je to maličkost, ale při slepování se hodí, když korpusky nejsou každý jinak velký. Ořechy místo kokosu? Jde to taky
V řadě domácích receptů se kokos nahrazuje
vlašskými ořechy a v české i slovenské kuchyni je tahle podoba laskonek velmi známá. Některé zdroje je popisují jako sněhové cukrovinky s karamelovým nebo máslovým krémem, jinde se počítá i s kokosem. Nejde tedy o jeden neměnný recept, spíš o příbuznou skupinu postupů, které se v rodinách upravují podle zvyku.
Kokosová verze je jemnější a při přípravě o něco jednodušší, protože odpadá mletí ořechů. Korpusky bývají lehčí a světlejší. Kdo chce výraznější, víc tradiční chuť, může část
kokosu nahradit jemně mletými ořechy. Jen je dobré počítat s tím, že se změní barva, chuť i křehkost hotových laskonek.
Vanilkový krém a kakaová poleva: BE-BE buchta krok za krokem
Punčové kokosové řezy s rumovou polevou a jemnou kokosovou náplní: Slavnostní dezert, který voní jako vánoční punč
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline