Vánoční kokosové rohlíčky jsou příjemnou změnou oproti klasickým vanilkovým, mají také jemnou chuť a křehké těsto

Vanilkové rohlíčky dělám doma každý rok. A skoro pokaždé se u nás řeší to samé: jestli je v nich dost ořechů, jestli nejsou moc drobivé a proč jich zase není víc. Letos jsem zkusila malou změnu, která překvapivě zabrala, vlašské ořechy jsem nahradila strouhaným kokosem. Dopadlo to tak, že první plech zmizel dřív, než jsem vůbec odložila zástěru. Rohlíčky jsou křehké, voní po vanilce a mají tu známou máslovou strukturu, která se rozpadá na jazyku. Jen do ní vstoupí kokos, takže kuchyň voní trochu jinak než obvykle.
Základ zůstává velmi podobný jako u klasických vanilkových rohlíčků: máslo, mouka, cukr, žloutky a místo mletých
. Těsto je měkké, lehce lepivé, ale při práci nedělá žádné velké potíže. Nejlépe se mi osvědčilo ořechů jemně strouhaný kokos tvarovat rohlíčky z menších válečků, pečou se pak rovnoměrně a nemusí být v troubě zbytečně dlouho. Hlídat se musí hlavně čas. Kokos umí při delším pečení rychle změnit chuť i strukturu, takže místo křehkého cukroví by z něj byly spíš suché sušenky. U nás doma se po nich většinou jen zapráší, někdy doslova ještě u linky.
Můj tip zní: Těsto před tvarováním nechte alespoň 20 minut odpočinout v lednici, zabalené do potravinářské fólie. Máslo trochu zpevní a rohlíčky se potom lépe přenášejí na plech, drží oblouček a tolik se nerozjíždějí do stran. Když je těsto příliš teplé, v troubě povolí rychleji, než by mělo. Recept na křehké kokosové rohlíčky s vanilkovým cukrem
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 15 minut Ingredience k přípravě Kokosové těsto 400 g hladké mouky 250 g másla (studeného, nakrájeného na kostky) 180 g jemně strouhaného kokosu 60 g moučkového cukru 2 balíčky vanilkového cukru 2 žloutky Obalení moučkový cukr (podle potřeby, přibližně 100 g) volitelně 1 balíček vanilkového cukru do obalení Postup přípravy kokosových rohlíčků nejen na Vánoce
1. Studené
máslo nakrájejte na menší kostky a vložte do mísy. Přisypte moučkový cukr a oba balíčky vanilkového cukru. Prsty nebo v robotu směs rychle zpracujte do drobenky. Máslo by se nemělo začít rozpouštět, jinak bude těsto po upečení méně křehké.
2. Přidejte
2 žloutky a strouhaný kokos. Nejdřív promíchejte lžící, potom rukou. Kokos udělá těsto trochu zrnitější než u ořechové verze, ale právě to mu sluší.
3. Po částech zapracujte
hladkou mouku. Zpočátku se může zdát, že se těsto nespojí a jen se drolí. Po chvíli hnětení ale povolí a vznikne kompaktní, lehce tučné těsto. Na rukou by ulpívat nemělo; pokud ano, přidejte jednu lžíci mouky.
4. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte na
20 minut do lednice. Během té doby si předehřejte troubu na 160 až 170 stupňů. Záleží na konkrétní troubě, u mě funguje 170 stupňů a zhruba 8 minut pečení.
5. Z vychlazeného těsta odštipujte kousky přibližně o velikosti lžičky. Každý kousek vyválejte mezi dlaněmi do válečku dlouhého asi 6 až 7 centimetrů a jemně ho ohněte do tvaru rohlíčku. Konce nechte lehce zúžené.
Vanilkové rohlíčky jako sladké půlměsíčky z plechu. Malé klenoty vánočního cukroví, jednoduché a výborné
6. Rohlíčky skládejte na
plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi asi 2 centimetry místa, v troubě se trochu rozšíří. Není potřeba obrovský odstup, ale úplně natěsno je nedávejte.
7. Pečte v předehřáté troubě na
160 až 170 stupňů po dobu 8 až 10 minut. Hotové rohlíčky mají zůstat světlé, maximálně krémové. Jakmile začnou okraje zlátnout, plech vytáhněte. Kokos se při přepečení snadno zhořkne.
8. Upečené rohlíčky nechte na plechu asi
5 minut zchladnout. Čerstvě vytažené z trouby jsou velmi křehké a lámou se i při opatrném dotyku. Obalovat je ale stále musíte teplé, studený povrch už cukr tak dobře nechytí. Obalení a dokončení
9. Teplé rohlíčky opatrně přesuňte do misky s
moučkovým cukrem, případně i s vanilkovým cukrem. Jemně je obalte ze všech stran, aby se cukr přichytil na povrchu a vytvořil tenkou bílou vrstvu. Pak je nechte úplně vychladnout na mřížce.
10. Vychladlé rohlíčky uložte do kovové dózy, ideálně po vrstvách proložených pečicím papírem. Křehké vydrží
až 2 týdny. Tedy pokud je někdo neobjeví dřív, což se u nás doma zatím nikdy nepodařilo otestovat. Foto: Cooky.cz, Kokosové rohlíčky Tipy redakce: Kokos jemně nebo hrubě: Nejlepší výsledek dává jemně strouhaný kokos. Hrubší kokos dělá těsto drobivější a rohlíčky se potom hůř tvarují. Když máte doma jen hrubší variantu, krátce ji promixujte, stačí pár pulzů. Teplota trouby: Trouby pečou každá trochu jinak. U prvního plechu se vyplatí začít na 160 stupních a rohlíčky hlídat. Pokud jsou po 10 minutách pořád hodně světlé a těsto působí měkce, příště zvyšte teplotu na 170 stupňů. Jakmile zlátnou okraje, ven s nimi. Bez žloutků to nejde: Žloutky v těstě fungují jako pojivo a přidávají tuk, díky kterému jsou rohlíčky křehké. Bílky by těsto zbytečně zpevnily. Zbylé bílky můžete použít na sněhové pusinky nebo je přidat do omelety. Čokoládová variace: Část upečených rohlíčků můžete z jedné strany namočit do rozpuštěné hořké nebo mléčné čokolády a nechat zatuhnout na pečicím papíru. Kokos a čokoláda se snášejí výborně a rohlíčky pak působí o něco slavnostněji. Skladování: Kokosové rohlíčky nemají rády vlhko. V kovové dóze s dobře těsnícím víkem vydrží křehké až 14 dní. Plastové krabičky nejsou ideální, často se v nich drží vlhkost a cukroví rychleji změkne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková