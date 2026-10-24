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Vánoční kokosové rohlíčky jsou příjemnou změnou oproti klasickým vanilkovým, mají také jemnou chuť a křehké těsto

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Kokosové rohlíčky jsou variací na klasické vanilkové. Místo mletých ořechů přijde na řadu strouhaný kokos a výsledek je překvapivě křehký a voňavý. Recept zvládne každý, kdo umí zpracovat křehké těsto.
Obrázek na recept na kokosové rohlíčky

Obrázek na recept na kokosové rohlíčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na kokosové rohlíčky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 02:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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