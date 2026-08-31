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Profesor pro trénink mozku z Nintenda vysvětluje, jak manuální řazení chrání mozek před demencí. Automat vám nepomůže

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Japonský neurovědec Rjúta Kawašima tvrdí, že řazení manuální převodovky aktivuje prefrontální kůru mozku výrazně víc než jízda s automatem.
Řadící páka, auto

Řadící páka, auto

Zdroj: Rawpixel
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Profesor pro trénink mozku z Nintenda vysvětluje, jak manuální řazení chrání mozek před demencí. Automat vám nepomůže
Profesor pro trénink mozku z Nintenda vysvětluje, jak manuální řazení chrání mozek před demencí. Automat vám nepomůže

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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