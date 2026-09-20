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Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ Palmovka

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Na Základní škole Palmovka byla odhalena pamětní deska spisovatele Arnošta Lustiga, který zde v letech 1931–1936 strávil šest let školní docházky. Městská část Praha 8 tak připomněla významné výročí, sto let od Lustigova narození, a zároveň připomněla jeho libeňské kořeny.
Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ Palmovka

Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ Palmovka

Zdroj: MČ Praha 8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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