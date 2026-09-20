Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ PalmovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ Palmovka
Kriminalisté z Prahy IV obvinili muže, který během tří týdnů rozeslal desítky výhrůžných a poplašných...
Festival Poznej Vltavu se 28. září vrací do Prahy s druhým ročníkem, který nabídne desítky způsobů, jak...
Muzeum Prahy zpřístupnilo veřejnosti digitální verzi slavného Langweilova modelu Prahy z první poloviny 19....
Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →