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Sovětský archivář Vasilij Mitrochin tajně opsal desítky tisíc stránek o operacích KGB. Spisy pašoval na Západ pod klobásami

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Vasilij Mitrochin pracoval pro tajnou sovětskou službu a ručně zkopíroval desetitisíce utajovaných dokumentů. Ty pak propašoval na Západ a odhalil aktivity KGB.
Muzeum KGB, Ilustrační

Muzeum KGB, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Nenea hartia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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