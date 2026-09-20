Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy

Dosavadní šetření, které odstartovalo v červnu, ukazuje výrazné rozdíly mezi jednotlivými objekty. Pracovnice centra Krajanka ve spolupráci s magistrátním odborem sociálních věcí a zdravotnictví zaznamenaly rozdíly v technickém stavu, cenách i podmínkách bydlení. Co se týče hygieny, tam se město chce obrátit na odborníky, aby situaci posoudili.
Do projektu město zařadilo 28 objektů. K 21. srpnu pracovnice navštívily devět z nich a získaly 83 dotazníků za domácnosti, ve kterých žije celkem 138 osob, včetně 24 dětí.
„V jedné z ubytoven pracovnice zaznamenaly neudržované společné prostory, nahromaděné vybavení a známky výrazné vlhkosti či možného výskytu plísně v hygienickém zázemí. Vzhledem k přítomnosti rodin s dětmi může být vhodné, aby se situací zabývaly příslušné kontrolní instituce," uvedla mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Monitoring rovněž zachytil informace o výskytu škůdců, plísní a infekčního onemocnění v některých objektech.
Průzkum se zaměřuje také na situaci rodin s dětmi, seniorů a dalších zranitelných skupin. „Ubytovna nemusí být pouze dočasným řešením. Část obyvatel v těchto objektech žije dlouhodobě a nemá snadný přístup ke standardnímu nájemnímu bydlení. Proto potřebujeme rozumět jejich situaci a hledat možnosti další podpory,“ vysvětluje Martina Rosenbergová, vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví jabloneckého magistrátu.
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Průzkum bude pokračovat do prosince. Získaná data a terénní poznatky město využije při další sociální práci a v rámci platformy Dobrá adresa 2.0, která se věnuje monitoringu sociálně vyloučených lokalit v Jablonci nad Nisou.
„Chceme znát skutečné podmínky, ve kterých lidé v těchto objektech žijí, a na základě zjištění lépe zacílit pomoc. Terénní monitoring nám přináší informace, které běžné evidence nemusí zachytit. Je to jeden z nástrojů, jak předcházet vzniku problematických lokalit, kterými byl kupříkladu Neptun,“ říká Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj), jablonecká náměstkyně primátora pro oblast humanitní.
Další průběžnou zprávu budou projednávat jablonečtí zastupitelé už v novém složení v prosinci 2026, závěrečné zpráva by měla být předložená v lednu 2027.