Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na bezmála tři desítky objektů se zaměřil monitoring ubytoven v Jablonci nad Nisou. Cílem je předcházet sociálním i bezpečnostním problémům. Terénní pracovníci zjišťovali, jestli tam lidé žijí dlouhodobě, nebo jde jen o přechodné řešení. Zjistili ale také možné hygienické nedostatky.
Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy

Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy

Zdroj: Městský úřad Jablonec nad Nisou
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Legendární Delfín se potýká s poruchou. Do Liberce nakonec nedorazí
Legendární Delfín se potýká s poruchou. Do Liberce nakonec nedorazí
Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž
Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž

Muž z Jablonce nad Nisou opakovaně terorizoval své sousedy i obyvatele okolních domů. Z okna bytu totiž...

Dygrin ovládl 26. ročník tenisového Ken Cupu
Dygrin ovládl 26. ročník tenisového Ken Cupu

Jiří Dygrin ovládl 26. ročník tenisového turnaje veteránů Ken Cup 2026, který se konal na kurtech TUL v...

Slovan Liberec se nedokázal prosadit a s Artisem Brno remizoval 0:0
Slovan Liberec se nedokázal prosadit a s Artisem Brno remizoval 0:0

Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po...

Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně
Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

Větší možnosti pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem budou mít obyvatelé Liberce. V areálu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.